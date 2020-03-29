Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»

Новости Беларуси. Каким будет мир после пандемии? Сценариев много, точно не берётся предсказать никто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Без сомнения, все меняется у нас на глазах. Что точно – коронавирус станет словом года по версии Оксфордского словаря.

На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус

А пока жизнь продолжается, и мир потихоньку привыкает к новым реалиям. Удивляется доброте.