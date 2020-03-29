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Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»

29 марта 2020 18:12
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Новости Беларуси. Каким будет мир после пандемии? Сценариев много, точно не берётся предсказать никто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»-1

Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»-3

Без сомнения, все меняется у нас на глазах. Что точно – коронавирус станет словом года по версии Оксфордского словаря.

На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус

А пока жизнь продолжается, и мир потихоньку привыкает к новым реалиям. Удивляется доброте.

Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»-6

Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»-8

Смекалке.

Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»-11

И таким давно невиданным гостям из дикой природы. Кстати, знакомьтесь: малабарская циветта. Редчайший хищник, которого уже считали вымершим, вышел на прогулку по опустевшим улицам.

Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»-14

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# Коронавирус # Фотофакт

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