Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»

Новости Беларуси. Каким будет мир после пандемии? Сценариев много, точно не берётся предсказать никто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Каким будет мир после пандемии? Сценариев много, точно не берётся предсказать никто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Без сомнения, все меняется у нас на глазах. Что точно – коронавирус станет словом года по версии Оксфордского словаря.
На видео попало странное поведение птиц: виной тому коронавирус
А пока жизнь продолжается, и мир потихоньку привыкает к новым реалиям. Удивляется доброте.
Смекалке.
И таким давно невиданным гостям из дикой природы. Кстати, знакомьтесь: малабарская циветта. Редчайший хищник, которого уже считали вымершим, вышел на прогулку по опустевшим улицам.
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