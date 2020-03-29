«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни

Новости Беларуси. «А, кстати, у меня коронавирус». Одна эта фраза и 10 тысяч подписчиков за первые сутки. Тематический телеграмм-канал «Me and COVID-19» парень, которого забрали с подозрением на коронавирус, догадался завести еще по пути в больницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Температурный лист, завтраки и обеды, вид из окна. Читателей уже больше 40 тысяч, и их интересует всё, главное – из первых уст. Автор одного из самых читаемых нынче белорусских каналов записал для нас это видео.