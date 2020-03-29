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«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни

29 марта 2020 17:52
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Новости Беларуси. «А, кстати, у меня коронавирус». Одна эта фраза и 10 тысяч подписчиков за первые сутки. Тематический телеграмм-канал «Me and COVID-19» парень, которого забрали с подозрением на коронавирус, догадался завести еще по пути в больницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -1

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -3

Температурный лист, завтраки и обеды, вид из окна. Читателей уже больше 40 тысяч, и их интересует всё, главное – из первых уст. Автор одного из самых читаемых нынче белорусских каналов записал для нас это видео.

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -6

Автор Telegram-канала «Me and COVID-19»:
Врачи очень хорошие. Всё спокойно. Сказали, что всё в штатном режиме, никакой паники нет. Меня каждый день осматривают, брали анализы.

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -9

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -11

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -13

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -15

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -17

«Поднялась немного температура». Автор Telegram-канала «Me and COVID-19» рассказывает онлайн свою историю болезни -19

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# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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