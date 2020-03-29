«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну

Новости Беларуси. Тем временем в Бордо наш почетный консул предложил соотечественникам пойти в баню – повышать иммунитет. А точнее, пригласил бесплатно посещать свою личную сауну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Шевченко, почетный консул Беларуси в Бордо (Франция):

Люди, когда приходят к нам, заходят через гараж. Первым делом происходит дезинфекция рук, одеваются перчатки.

Вот сама сауна размером два на три.