«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну

Новости Беларуси. Тем временем в Бордо наш почетный консул предложил соотечественникам пойти в баню – повышать иммунитет. А точнее, пригласил бесплатно посещать свою личную сауну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Тем временем в Бордо наш почетный консул предложил соотечественникам пойти в баню – повышать иммунитет. А точнее, пригласил бесплатно посещать свою личную сауну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Шевченко, почетный консул Беларуси в Бордо (Франция):
Люди, когда приходят к нам, заходят через гараж. Первым делом происходит дезинфекция рук, одеваются перчатки.
Вот сама сауна размером два на три.
Вот в таких условиях мы пытаемся поднять нашим согражданам настроение.
Читайте также:
Посмотрите, как меняется дикая природа в «условиях коронавируса»
Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»
Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии
Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19
Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»