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«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну

29 марта 2020 18:30
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Новости Беларуси. Тем временем в Бордо наш почетный консул предложил соотечественникам пойти в баню – повышать иммунитет. А точнее, пригласил бесплатно посещать свою личную сауну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну-1

Андрей Шевченко, почетный консул Беларуси в Бордо (Франция):
Люди, когда приходят к нам, заходят через гараж. Первым делом происходит дезинфекция рук, одеваются перчатки.

«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну-4

Вот сама сауна размером два на три.

«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну-7

Вот в таких условиях мы пытаемся поднять нашим согражданам настроение.

«Пытаемся поднять нашим согражданам настроение». Почётный консул Беларуси в Бордо приглашает в личную сауну-10

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# Коронавирус # общество # Андрей Шевченко # Фотофакт

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