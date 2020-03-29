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«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно

29 марта 2020 17:34
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Новости Беларуси. Доставка еды и сотрудники на удаленке. Максимально дистанцировался Андрей не только от посторонних, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно-1

«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно-3

Андрей Романов:
Три дня карантина нам осталось с тобой и все, приеду! Ждешь мужа хоть?

«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно-6

Карантин с супругой себе прописали сами. Почти две недели назад Юлия вернулась из Нидерландов. Семейный совет решил пойти на такую жертву и поскучать две недели ради безопасности своих близких.

Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»

Андрей Романов:
Сейчас такое время, когда очень важно сохранять какую-то адекватность и самоосознанность. Потому что ты в первую очередь подвергаешь опасности не только себя, а еще и своих близких. У всех нас есть мамы, бабушки, дедушки.

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Сейчас проявить такую сознательность придется всем вернувшимся из-за границы. Впрочем, дорога домой с курортов в это время бывает такой долгой, что радости это не умаляет.

«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно-9

«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно-11

# Коронавирус # общество # Андрей Романов # Яна Шипко # Фотофакт

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