«Три дня карантина нам осталось с тобой». Супруги из Беларуси решили пожить раздельно

Новости Беларуси. Доставка еды и сотрудники на удаленке. Максимально дистанцировался Андрей не только от посторонних, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Доставка еды и сотрудники на удаленке. Максимально дистанцировался Андрей не только от посторонних, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Романов:
Три дня карантина нам осталось с тобой и все, приеду! Ждешь мужа хоть?
Карантин с супругой себе прописали сами. Почти две недели назад Юлия вернулась из Нидерландов. Семейный совет решил пойти на такую жертву и поскучать две недели ради безопасности своих близких.
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Андрей Романов:
Сейчас такое время, когда очень важно сохранять какую-то адекватность и самоосознанность. Потому что ты в первую очередь подвергаешь опасности не только себя, а еще и своих близких. У всех нас есть мамы, бабушки, дедушки.
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Сейчас проявить такую сознательность придется всем вернувшимся из-за границы. Впрочем, дорога домой с курортов в это время бывает такой долгой, что радости это не умаляет.