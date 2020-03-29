Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19

Новости Беларуси. За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас доступ сюда строго ограничен, в первую очередь ради безопасности самих специалистов. Они, кстати, в эти дни задействовали все силы и перешли на круглосуточную работу. Всего за полчаса, что мы провели у крыльца, больше десятка машин медпомощи доставили пробы. Рекорд здесь – 900 тестов за сутки. И хотя вход сюда строго воспрещен, сотрудники лаборатории согласились сделать для нас несколько кадров, на которых видна их напряженная работа. Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии





Тут, кстати, находятся штаммы той самой Эболы и других вирусов, гулявших на планете последние десятилетия. Так что врасплох наших микробиологов застать невозможно. Недаром сохранившейся еще с советского времени четко отлаженной системе сейчас позавидовали во многих странах.