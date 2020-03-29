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Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19

29 марта 2020 17:23
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Новости Беларуси. За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-1

Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас доступ сюда строго ограничен, в первую очередь ради безопасности самих специалистов. Они, кстати, в эти дни задействовали все силы и перешли на круглосуточную работу.

Всего за полчаса, что мы провели у крыльца, больше десятка машин медпомощи доставили пробы. Рекорд здесь – 900 тестов за сутки. И хотя вход сюда строго воспрещен, сотрудники лаборатории согласились сделать для нас несколько кадров, на которых видна их напряженная работа.

Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-4

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-6


 

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-8

Тут, кстати, находятся штаммы той самой Эболы и других вирусов, гулявших на планете последние десятилетия. Так что врасплох наших микробиологов застать невозможно. Недаром сохранившейся еще с советского времени четко отлаженной системе сейчас позавидовали во многих странах.

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-11

Александр Петкевич, заведующий отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Инфекции были вчера, есть сегодня и будут завтра и послезавтра. Работа по контролю инфекций не должна быть кампанией, это должна быть система. Вот такая система у нас создана. Мы сохранили лабораторный потенциал и мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу, которых нет во многих странах, и они имеют сегодня проблему.

Вот сейчас перепрофилируют ту или иную больницу. Поверьте, это все давно было прописано: в какую больницу, когда, на каком этапе мы начнем перепрофилировать.

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-14

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19-16

# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Александр Петкевич # Фотофакт

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