Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19

Новости Беларуси. За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Новости Беларуси. За этими окнами подтверждается (либо наоборот) диагноз COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь находятся лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас доступ сюда строго ограничен, в первую очередь ради безопасности самих специалистов. Они, кстати, в эти дни задействовали все силы и перешли на круглосуточную работу.
Всего за полчаса, что мы провели у крыльца, больше десятка машин медпомощи доставили пробы. Рекорд здесь – 900 тестов за сутки. И хотя вход сюда строго воспрещен, сотрудники лаборатории согласились сделать для нас несколько кадров, на которых видна их напряженная работа.
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Тут, кстати, находятся штаммы той самой Эболы и других вирусов, гулявших на планете последние десятилетия. Так что врасплох наших микробиологов застать невозможно. Недаром сохранившейся еще с советского времени четко отлаженной системе сейчас позавидовали во многих странах.
Александр Петкевич, заведующий отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Инфекции были вчера, есть сегодня и будут завтра и послезавтра. Работа по контролю инфекций не должна быть кампанией, это должна быть система. Вот такая система у нас создана. Мы сохранили лабораторный потенциал и мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу, которых нет во многих странах, и они имеют сегодня проблему.
Вот сейчас перепрофилируют ту или иную больницу. Поверьте, это все давно было прописано: в какую больницу, когда, на каком этапе мы начнем перепрофилировать.