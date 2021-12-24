Юлия Артюх: «Вспомнилось высказывание, что если ты успешен, то это твоя заслуга, если нет, то государство виновато»
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и ее авторская рубрика «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
У всех есть свое мнение, оценки для любых событий, происходящих внутри страны и за ее пределами. Что такое мнение? Оно формируется через призму личных потребностей и опыта. Но мы все разные и потребности и опыт у нас разные. Говорят, сколько людей, столько и мнений. Вот, например, почитала я в интернете высказывания по поводу отмены ковидных ограничений. Одни ликуют, нарадоваться не могут, другие категорически против, считают, что эта отмена чуть ли не для уничтожения нации. Забавно, согласитесь.
Юлия Артюх:
Еще забавнее то, что при в вводе ковидных ограничений каждая из этих групп имела диаметрально противоположные мнения. Соответственно, одни были против, а другие за. И с мнением на какие-либо шаги власти меняется и настроение. У кого-то позитивное и лояльное к этой самой власти, у кого-то отрицательное и нелояльное. И какие бы решения в государстве не предпринимались, всегда будут те, кто за, и те, кто против. И это нормально.
Нормально, когда гражданин за действующую власть, но с какими-то решениями не согласен. Это нормально. Вопрос только в том, как выражать свое несогласие. Писать в Telegram-каналах? Снимать стримчики? Высмеивать? Сейчас это очень легко делать, сидя на диване. Гораздо сложнее идти с конструктивом, проведя аналитику, доказывать, отстаивать свою точку зрения. Вступать в диалог и оппонировать. Это действительно сложно. На это надо и время, и желание. И да, если заниматься такой рутинной работой, то лайков в YouTube не наберешь. Некогда.
Юлия Артюх:
Надоели изречения, что все кругом плохие, особенно во власти. Чиновники только и ждут, как бы не решить ваш жизненный вопрос. Например, приватизировать квартиру, которую во время двух приватизаций вы почему-то не приватизировали. А сейчас условный председатель Петр Петрович должен – нет, обязан – это сделать. А если нет, то Лукашенко виноват. Безусловно, есть вопросы в решении насущных проблем граждан. И тормозом иногда выступают чиновники разного уровня. А иногда этот тормоз сам гражданин. Согласны?
Недавно проведенное социсследование «Беларусь. Мнение о будущем» еще раз это подтвердило. Напомню, проводилось исследование Институтом социологии Академии наук совместно с Аналитическим центром ЕсооМ. Отмечу, что в нем приняли участие более 10 000 респондентов. Выборка рекордная для исследования: как правило, в соцопросах принимает участие 1 000 респондентов.
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Юлия Артюх:
Итак, что же говорят белорусы о своем материальном положении? Всего лишь 13 % считают, что положение существенно ухудшилось. 60 % указали, что их материальное положение не изменилось либо улучшилось за последнее время. 23,6 % указали на незначительное ухудшение.
И вот то, на что в последнее время обращаем огромное внимание – ответственность. Кто же виноват в ухудшении жизни? Стоит ли винить всех вокруг или пора брать ответственность на себя? Здесь мнение разделилось. Четверть респондентов винит государство, и столько же понимают, что сами виноваты. Сразу вспомнилось высказывание, что если ты успешен, то это твоя заслуга, а если нет, то государство виновато. А я предлагаю не искать виноватых, а трудиться и стремиться. И оставить, наконец, принцип «мне все должны» и научиться вкладывать в развитие своей страны.
Вспомню и про воспитание детей. Детей ведь учить надо, разговаривать, объяснять процессы, происходящие во взрослой жизни. Чтобы формировать понимание этих процессов, правильное мировоззрение с присущими человеческими качествами: сострадание, доброта. Но проблема еще глубже: дети – это следствие, а причина – взрослые. Как воспитывать взрослых, какие мероприятия проводить с ними, чтобы они сами не впадали в экстремистские настроения и не пропитывали детей ненавистью из-за собственных неудач?
Юлия Артюх:
Например, люди в форме для детей всегда были гордостью, и относятся к ним с уважением. Но некоторые учат иному. И тогда, окажись ребенок в беде, он не наберет 102. Ведь родитель сказал, что там каратели. И ребенок может погибнуть.
Есть над чем задуматься. Это все сложные глобальные процессы. Миру вдруг стали не нужны нормальные люди. В искалеченном западной демократией мире все перевернулось. Но в наших силах противостоять навязыванию уничтожительной демократии. Наш шанс – это референдум. Пересмотреть, усовершенствовать, взять все хорошее из прошлого и идти с уверенностью в будущее.
Юлия Артюх:
Скоро Новый год и, судя по количеству людей в магазинах, по настроению и атмосфере в обществе, у нас действительно все в порядке. Мы готовимся, покупаем подарки близким, а не судорожно ждем повышения тарифов. У нас все стабильно. Революция не удалась. И в очередной раз праздник у белорусов отобрать не получилось.