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«Люди всегда откликаются». В Воложинском районе волонтёры собирают подарочные наборы для сирот

24 декабря 2021 13:54
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Новости Беларуси. Подарить праздник. В канун Нового года в Воложинском районе проходит благотворительная акция «Елка желаний», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Люди всегда откликаются». В Воложинском районе волонтёры собирают подарочные наборы для сирот-1

Инициаторы марафона добра – представители общества Красного Креста. Волонтеры принимают открытки с пожеланиями ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Среди них инвалиды, сироты, дети из малообеспеченных неполных и опекунских семей. Стать добрым волшебником может любой желающий.  

«Люди всегда откликаются». В Воложинском районе волонтёры собирают подарочные наборы для сирот-4

Антонина Трацевская, председатель Воложинской районной организации Белорусского общества Красного Креста:  
Люди всегда откликаются, приносят к нам непосредственно в офис наш, Красного Креста, все: и одежду, и обувь для многодетных. Потому что цель этой акции – доставить, конечно, приятное в канун Рождества.  

Благотворительная кампания «Елка желаний» продлится до 15 января. Все наборы с подарками волонтеры отправят в районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и дома-интернаты. Более 50 детей получат новогодние подарки.  

# Новый год # общество # Антонина Трацевская # Фотофакт

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