Ожидают Президента и другие должностные лица. Как проходит финальная подготовка к балу во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости идут последние приготовления к новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые он был проведен три года назад. И с тех пор танцевальные вечера во Дворце – традиция. Кто приглашен на бал и каким встретил участников зал торжественных церемоний? На прямой связи со студией Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Менее получаса остается до одного из самых красивых событий во Дворце Независимости. Предновогодний бал проводят уже в четвертый раз, с 2018 года эта традиция прижилась и из года в год становится только краше и ярче. Нам, журналистам Пула, непривычно видеть зал торжественных церемоний таким – нарядным, красивым. Эти роскошные декорации, освещение, оркестр. Зал, в котором привыкли встречать политических деятелей, вдруг облачился в бальный наряд. Буквально несколько секунд остается до момента, как главные виновники торжества зайдут в зал. Это молодые, талантливые белорусы, которые своим трудом, учебой, активностью заслужили то, чтобы сегодня здесь танцевать. Более 300 девушек и юношей приехали в Минск из разных уголков нашей страны. Конечно же, бал откроет полонез дебютантов. Традиционно в платьях в пол, белоснежных фраках или военной форме для молодых людей. Все как на настоящем балу. Даже есть бальные книжечки и веера для дам.

Отмечу, что по традиции в балу принимают участие и должностные лица. По секрету скажу, что мы здесь заметили государственного секретаря, и заместителя главы Администрации Президента, и даже мэра Минска. Они сегодня тоже наверняка выйдут вальсировать на паркет.