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Это обязательно. Почему сотрудник МЧС присутствует на заседании совета, где «перевоспитывают» домашних скандалистов

24 декабря 2021 14:09
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«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

Это обязательно. Почему сотрудник МЧС присутствует на заседании совета, где «перевоспитывают» домашних скандалистов-1

Вовремя напомнить – важная часть работы членов совета ОПОП. Не только о посещении специалистов, но и о пожарном извещателе. Статистика неутешительна: в Первомайском районе с начала года – 26 пожаров и четверо погибших, а цифра по Беларуси – 5 856 возгораний (погибли 614 человек, среди них четверо – дети).

Это обязательно. Почему сотрудник МЧС присутствует на заседании совета, где «перевоспитывают» домашних скандалистов-4

Сотрудник МЧС на таких заседаниях присутствует всегда. Это обязательно. Ведь, как ведется, предупрежден, значит вооружен. Но не все так гладко в работе общественных пунктов. Бывают ситуации, когда СОПОП не может вести заседание, а причина тому банальная – невозможность попасть в здание. Потому как на месте нет некоторых субъектов профилактики. И выходы из таких ситуаций должны быть.

Это обязательно. Почему сотрудник МЧС присутствует на заседании совета, где «перевоспитывают» домашних скандалистов-7

Алексей Мацкевич, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка№ 901 Центрального района Минска:
В деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка активное участие принимают органы внутренних дел, подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поскольку заседания мы проводим не очень часто (1-2 раза в месяц), я считаю, что все субъекты профилактики должны своевременно направлять своих представителей. Их систематическое участие в деятельности советов просто необходимо. Конечно же, руководство органов внутренних дел должно учитывать график работы советов и планировать работу своих сотрудников, их служебную деятельность таким образом, чтобы в обязательном порядке участковые инспекторы, члены советов присутствовали всегда на заседании.

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# МЧС Беларуси # общество # Алексей Мацкевич # Кристина Сущеня # Фотофакт

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