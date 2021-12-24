Это обязательно. Почему сотрудник МЧС присутствует на заседании совета, где «перевоспитывают» домашних скандалистов

«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа. Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

Вовремя напомнить – важная часть работы членов совета ОПОП. Не только о посещении специалистов, но и о пожарном извещателе. Статистика неутешительна: в Первомайском районе с начала года – 26 пожаров и четверо погибших, а цифра по Беларуси – 5 856 возгораний (погибли 614 человек, среди них четверо – дети).