Юлия Артюх: «Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры?»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.

Юлия Артюх:

Во всем мире умирают люди от COVID-19. Кстати, США – бесспорный номер один по этому показателю. Нелепое и удивительное стремление быть первыми во всем. Для некоторых персонажей, которым плохо спится, когда в Беларуси все хорошо, этой чумы, приносящей страдания людям, оказалось недостаточно. Кому-то явно мало смертей, крови. Жажда мирового господства неустанно бушует в больном сознании. Юлия Артюх:

Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры? Один из невероятных сказал, что надо очистить нацию от всех этих ябатек и лукашистов, омыть нашу землю кровью. Вполне себе «мирные» мысли в «светлой» голове. Не так ли? Юлия Артюх:

Но ведь ябатьки и лукашисты – живые люди. Ах да, для потомков полицаев жизнь неугодных – это всего лишь пустой звук. Однако невероятные под пристальным руководством иностранных спецслужб пошли еще дальше – разработали и приняли в реализацию план «Тишина». Суть плана под грифом «секретно» – убить нашего Президента. «Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Что известно о покушении на Александра Лукашенко?

Юлия Артюх:

Вы заметили, как задумка внутреннего противостояния переросла во внешнеполитический конфликт? Давление со стороны ближнего и дальнего зарубежья все более неприкрыто и агрессивно. Страны, которые пытаются навязать свой путь демократии, не скрывают сценарий устранения сильного лидера Беларуси – как единственный выход поставить своего послушного преемника. Юлия Артюх:

Решать вопросы убийством самого высокопоставленного представителя власти для США, например, не в новинку. Четыре президента США были убиты: трое из них – республиканцы, четвертый – демократ Кеннеди, который после прохладных отношений предыдущего президента Эйзенхауэра решил наладить отношения с Советским Союзом для поддержания мира и стабильности во всем мире в период Карибского кризиса. Юлия Артюх:

Несмотря на давление Пентагона, Кеннеди остановил вторжение в Кубу. Но кто-то, видимо, очень был заинтересован в войне. Причем не совсем важно, где и с кем. И после убийства Кеннеди принявший президентскую присягу вице-президент Линдон Джонсон развернул все-таки полномасштабную войну, но уже во Вьетнаме.