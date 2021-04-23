Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.
Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.
Юлия Артюх:
Во всем мире умирают люди от COVID-19. Кстати, США – бесспорный номер один по этому показателю. Нелепое и удивительное стремление быть первыми во всем.
Для некоторых персонажей, которым плохо спится, когда в Беларуси все хорошо, этой чумы, приносящей страдания людям, оказалось недостаточно. Кому-то явно мало смертей, крови. Жажда мирового господства неустанно бушует в больном сознании.
Юлия Артюх:
Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры?
Один из невероятных сказал, что надо очистить нацию от всех этих ябатек и лукашистов, омыть нашу землю кровью. Вполне себе «мирные» мысли в «светлой» голове. Не так ли?
Юлия Артюх:
Но ведь ябатьки и лукашисты – живые люди. Ах да, для потомков полицаев жизнь неугодных – это всего лишь пустой звук. Однако невероятные под пристальным руководством иностранных спецслужб пошли еще дальше – разработали и приняли в реализацию план «Тишина». Суть плана под грифом «секретно» – убить нашего Президента.
«Вооружённый мятеж у заговорщиков получил кодовое название «Тишина». Что известно о покушении на Александра Лукашенко?
Юлия Артюх:
Вы заметили, как задумка внутреннего противостояния переросла во внешнеполитический конфликт? Давление со стороны ближнего и дальнего зарубежья все более неприкрыто и агрессивно. Страны, которые пытаются навязать свой путь демократии, не скрывают сценарий устранения сильного лидера Беларуси – как единственный выход поставить своего послушного преемника.
Юлия Артюх:
Решать вопросы убийством самого высокопоставленного представителя власти для США, например, не в новинку. Четыре президента США были убиты: трое из них – республиканцы, четвертый – демократ Кеннеди, который после прохладных отношений предыдущего президента Эйзенхауэра решил наладить отношения с Советским Союзом для поддержания мира и стабильности во всем мире в период Карибского кризиса.
Юлия Артюх:
Несмотря на давление Пентагона, Кеннеди остановил вторжение в Кубу. Но кто-то, видимо, очень был заинтересован в войне. Причем не совсем важно, где и с кем. И после убийства Кеннеди принявший президентскую присягу вице-президент Линдон Джонсон развернул все-таки полномасштабную войну, но уже во Вьетнаме.
Юлия Артюх:
К слову, США применяли военную силу в иностранных государствах более 50 раз. Интересный факт, что в XXI веке США как минимум три раза участвовали в военных действиях на территории других государств.
Юлия Артюх:
«Тишина»... После смерти, свержения Президента... Ни на какие мысли не наталкивает? Сценарий государственного переворота в нашей стране тоже предполагал военные действия? Война всегда ослабляет государство, ведь это человеческие потери, кризис во всех отраслях. Но всегда найдется тот, кому это выгодно. В данной ситуации очевидно кому.
Юлия Артюх:
Еще немного истории. Генри Форд был не только кошельком Гитлера в перевооружении германской армии, но и идейным вдохновителем, а идеи Гитлера нам известны, за что и получил наивысшую награду – орден Заслуг германского орла.
Юлия Артюх:
И догадайтесь, кто изобрел газовую камеру? Именно американский токсиколог придумал смертельный ядовитый газ, а другой предложил использовать его в специальной камере. А Гитлер применял все это. Смертельное и трагическое сотрудничество. И это общеизвестные факты.
Юлия Артюх:
Так вот к чему я. Беларусь – не государство-агрессор. Мы готовы сотрудничать со всеми странами, выступаем за мир и стабильность, всегда поддерживаем мирное урегулирование конфликтов и приходим на помощь в этом вопросе.
Белорусы, живите своей осознанной жизнью, не живите американской мечтой – это не наша история.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.
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