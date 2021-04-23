Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней

Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Георгий Лозыченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Георгий Лозыченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
– Спасибо вам за то, что вы сделали. Всего, всего самого хорошего.
– Спасибо!
Полковник в отставке начинал службу фельдшером. Участвовал в боях под Смоленском и Москвой, в Восточной Пруссии и Польше. В годы войны он спас сотни жизней и сам был дважды ранен.
После завершения войны Георгий Леонтьевич более 30 лет посвятил служению Отечеству.
Парадный пиджак юбиляра едва умещает все награды – два ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, медали «За боевые заслуги».