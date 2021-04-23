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Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней

23 апреля 2021 14:59
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Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Георгий Лозыченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней-1

Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней-3

Спасибо вам за то, что вы сделали. Всего, всего самого хорошего.
– Спасибо!

Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней-6

Полковник в отставке начинал службу фельдшером. Участвовал в боях под Смоленском и Москвой, в Восточной Пруссии и Польше. В годы войны он спас сотни жизней и сам был дважды ранен.

Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней-9

После завершения войны Георгий Леонтьевич более 30 лет посвятил служению Отечеству.

Ветеран Великой Отечественной празднует 100-летие. Во время войны он был фельдшером и спас сотни жизней-12

Парадный пиджак юбиляра едва умещает все награды – два ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, медали «За боевые заслуги».

# Великая Отечественная война # общество # Георгий Лозыченко # Фотофакт

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