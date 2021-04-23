При заказе еды и покупке билетов. Рассказываем, какие схемы используют киберпреступники

Новости Беларуси. Хищение денег на популярных торговых интернет-площадках, при заказе еды и даже при покупке билетов в кино. Только в 2020 году в центральном регионе совершено около 3000 киберпреступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Хищение денег на популярных торговых интернет-площадках, при заказе еды и даже при покупке билетов в кино. Только в 2020 году в центральном регионе совершено около 3000 киберпреступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Криминальные схемы в основном используют злоумышленники из России и Украины. Во время так называемых слепых звонков жертвами становятся люди разных возрастов, в том числе доверчивые пенсионеры. Сейчас в Минской области социальные работники вместе с правоохранителями проводят профилактические акции по информированию населения.
Вера Борисевич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Социально уязвимые граждане – одиноко проживающие, одинокие пожилые люди, инвалиды – находятся на обслуживании наших социальных работников. И мы готовы во взаимодействии со всеми структурами проводить с ними информационную работу.
Дмитрий Дудков, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Миноблисполкома:
Ежегодно в Минской области фиксируется рост количества регистрируемых киберпреступлений. Только за первый квартал текущего года зарегистрировано свыше 800 фактов хищений денежных средств с банковских счетов граждан.
Хищениями в интернете занимаются люди разного возраста, но иногда в игры с законом втягивают и подростков. С начала 2021 года с участием несовершеннолетних есть уже три таких факта.
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