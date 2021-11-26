Юлия Артюх: «Мэтью, залитый химическим раствором из польского водомёта, даже не возмутился этому»

Новости Беларуси. Третья неделя ожиданий и мечты беженцев попасть в Германию. Пока Польша не сжалилась над несчастными людьми, наша страна обеспечивает их всем необходимым: горячая еда, теплые вещи, одеяла и подушки, крыша над головой и медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А европейские представители устраивают только смотрины, но после этих посещений ничего так и не меняется. Видимо, они способны только на фотосессии с беженцами и потом обвинять нашу страну в миграционном кризисе. Хотя это уже привычное дело – постоянные фейки от зарубежных СМИ. Даже те журналисты, которые попали под польские водометы, все равно винят во всем Беларусь. Тем временем поляки устраивают новые военные учения у наших границ, стягивают солдат и вооружение, полученное от американцев. Усиливая тем самым приграничное напряжение. Женский взгляд на события у наших западных границ. О том, как европейские политики насаждают свою правду и как их журналисты отрабатывают свою версию происходящего, расскажет Юлия Артюх. Рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

В нашем гимне поется: мы, белорусы – мирные люди. И ведь это не просто слова. Мы действительно никогда ни на кого не нападали, не захватывали, не участвовали в военных конфликтах в чужих странах и уж тем более не были их зачинщиками. У нас на вооружении военная техника для защиты, а не для нападения. Однако наши соседи почему-то укрепляются техникой, предназначенной как раз для нападения.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Те договоренности, которые всегда существовали, которые есть и которые мы сейчас принимаем непосредственно с военным ведомством, моим коллегой – министром обороны Российской Федерации Генералом армии Шойгу Сергеем Кужугетовичем, – направлены на сохранение мира. И мы рады, что у нас такой союзник. Каждый год у нас заключается план военного сотрудничества, включаются определенные мероприятия. И мы смотрим каждый год, наращиваем. Да и в принципе прошлый год нас еще больше заставил сблизиться. Мы поняли, что у нас и друзей, как оказалось, нет. Соседи агрессивные. Поэтому в рамках этих планирующих документов, в рамках уровня, повышающего взаимодействие, мы проводим различные мероприятия, они никому не несут прежде всего угрозы. Мы учим свою армию. И Президент говорит, ее надо, армия для того и предназначена, должна тренироваться. Но мы-то тренируемся на полигонах.

Юлия Артюх:

Польша размещает на своей территории натовские войска. Для чего? Защищаться от беженцев? На фоне происходящего на белорусско-польской границе коллективный Запад делает все что угодно, но только не оказывает помощь людям. Международные организации, комиссии ездят, смотрят, мониторят. Проверяют, как мы тут гуманитарную помощь организовали, медицинские услуги и прочее. Сами, увы, ничего значительного не сделали. Ой, чуть не обидела людей, конечно, сделали. Фотосессии с беженцами – это пока единственное, чем занимаются различные представители этих самых организаций в лагере. С журналистами либо не общаются совсем, либо разрождаются общими фразами. Комментировать действия польской стороны отказываются. В то время как с высоких европейских трибун некоторые недодепутаты без стеснения поливают грязью нашу страну и в упор отказываются видеть правду. Правда ведь глаза колет и неудобная она. Поэтому их журналисты тщательно отрабатывают свою версию происходящего. Комично то, что работают они на нашей территории и при этом не говорят, что со стороны Польши их просто не пускают. Печально известный Мэтью, залитый химическим раствором из польского водомета, даже не возмутился этому, и заявлений о том, что он пострадал, нет. Готов, видимо, в дерьме купаться, если оно из Евросоюза. И говорить, что это наичистейшая вода.

Юлия Артюх:

Еще один «честный» иностранный журналист взял интервью у нашего Президента, выпустив сокращенную версию и получив в качестве ответочки полную на наших телеканалах. Слезно обвинял, что мол как так показали все по блокам и убрали его реакцию на ответы Президента. Жалкое это зрелище, твоя реакция, вот и убрали, чтобы тебя не позорить еще больше. Мы же мирные и добрые люди, помнишь? Но вернемся к геополитике. В Польше проходят митинги против действий властей и в поддержку беженцев. В Нидерландах протесты, но ЕС отказался комментировать их жесткое подавление. Сказав, внимание, только власти страны могут решать, подавлять ли протесты и какими способами это делать. Помнится, в адрес Беларуси в прошлом году совсем другие реплики были. И, видимо, по этому поводу в декабре организован саммит за демократию. США пригласили туда 110 стран, но, как вы догадались, ни Беларуси, ни России приглашения не вручили. Китай, Турция, все арабские страны Персидского залива, Иран, Северная Корея и Венесуэла тоже в списках не обнаружены. Например, Иран, где США с помощью войны строили демократию, не позвали. Сирию наверняка тоже. Зачем? В этих странах уже давно демократия, и все так счастливы, что бегут оттуда сверкая пятками.