Марина Шкроб: международные организации созданы не только, чтобы гранты получать. А чтобы помогать мигрантам, беженцам

Новости Беларуси. В начале ноября на границе Польши и Беларуси разразился крупнейший за последние несколько лет миграционный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи беженцев застряли на подступах к Евросоюзу. Какую помощь оказывают белорусские медики и волонтеры, эффект от приезда делегации ВОЗ и фейки об издевательствах. На эти вопросы ответила Марина Шкроб – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Виктория Ходосок, СТВ:

Совсем недавно ситуацию на белорусско-польской границе называли гуманитарным кризисом, но постепенно она улучшалась. Привезли воду им, еду. Оказали какую-то медицинскую помощь. На ваш взгляд, сегодня как можно оценивать эту ситуацию? «Ситуация не перестала быть гуманитарной катастрофой»

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, по сравнению с тем, что было, ситуация значительно улучшилась. Действительно, есть горячее питание, есть тепло, есть вода. Вот, помылись уже люди. Есть возможность получить медицинскую помощь, но ведь ситуация не перестала быть гуманитарной катастрофой. Представьте себе, что 2 000 людей в неприспособленных условиях посреди поля. И среди этих людей много женщин, в том числе беременных, и детей. Виктория Ходосок:

Польские силовики применяли против безоружных людей водометы, химикаты. Насколько серьезно это могло сказаться на здоровье людей? Марина Шкроб:

От простого обморожения, что, собственно говоря, и произошло, до раздражающего действия. И не только ведь раздражающее действие. Эти все препараты могли нанести в том числе и ожоги. И, собственно говоря, очень многие обратились к врачам за помощью. Виктория Ходосок:

Среди беженцев очень много, правильно заметили, детей и женщин. Наверняка им морально, не говорим про физически, сложнее находиться в таких условиях?

Марина Шкроб:

Женщине, которая не может защитить своего ребенка, не может нормально его покормить, не может нормально его уложить спать, которая не понимает, какое этого ребенка ждет будущее, конечно, я думаю, что для нее это морально крайне сложно. До сих пор не можем добиться от международных организаций решения вопроса гуманитарного коридора Виктория Ходосок:

На границу к беженцам часто в последнее время приезжают различные международные организации, вроде, чем-то помогают, какой-то мелочью, вроде как и нет, но как-то раскачались довольно-таки поздно. Уже третью неделю они там находятся. Есть ли от них какой-то толк, на ваш взгляд? Марина Шкроб:

Гораздо быстрее, как вы говорите, раскачались наши люди. Белорусы, которые понимают, как тяжело быть в горе, как тяжело быть в нужде, собрались и помогли чем могли. Гораздо быстрее встало на помощь наше государство, которое организовало им крышу над головой, которое организовало им все бытовые условия. Вы же понимаете, что 2 000 человек – это огромное количество еды, воды, извините, отходов. И за этим за всем нужно следить. Но самое главное, чего мы до сих пор не можем добиться в том числе от международных организаций – это решение главного вопроса. Это решение вопроса гуманитарного коридора, чтобы эти люди могли добраться туда, куда они и идут. Виктория Ходосок:

Так они будут видеть, что вот, белорусы такие добрые, помогают этим беженцам – пускай дальше помогают.

Марина Шкроб:

Человек должен иметь право на достойную жизнь. Они планируют, эти люди, достойную жизнь себе организовать там, где находятся их родственники. Мы же должны способствовать. Международные организации ведь созданы не только для того, чтобы какие-то гранты получать неизвестно на какие цели. Они как раз и созданы, эти организации, чтобы помогать мигрантам, беженцам. Чтобы помогать людям, которые оказались в реальной беде. Виктория Ходосок:

В западных СМИ появляются фейки о том, что якобы наши пограничники издеваются над беженцами. Но мы ведь каждый день показываем и рассказываем в газетах, на телевидении, что мы сделали то, мы там помогаем, еще что-то. Почему так? И это не является для них доказательством, каким-то аргументом. «Что это, сегодня последние 2 000 беженцев, которых нужно куда-то пристроить?» Марина Шкроб:

Вы же понимаете, что мы в последние 1,5 года живем в окружении двойных стандартов. И как в свое время говорил Ницше, факты – ничто, главное – их интерпретация. Вот мы и видим главное – их интерпретацию. Чем дальше развивается этот конфликт миграционный на сопредельной с нами территории, то хочется сказать, что, наверное, речь идет не о мигрантах. Наверное, речь идет все-таки о другом. Виктория Ходосок:

Президент на днях отметил, что польские военные выходят с нами на связь и уже даже сами не понимают свое руководство, их поступков.

Марина Шкроб:

Потому что любой здравомыслящий человек понимает, что ситуация тупиковая. Что, это сегодня последние 2 000 беженцев, которых нужно куда-то пристроить, а уже места закончились? Нет. Виктория Ходосок:

Мы видим, как с другой стороны заходят. Марина Шкроб:

Да. Мы прекрасно понимаем, что беженцы идут и идут. Просто-напросто они идут с других сторон, из других стран. И им никто не ставит препон.