«Несколько меняется роль учителя». В чём суть проекта «Школа активного гражданина»?

Новости Беларуси. В рамках единого дня информирования в Минском городском педагогическом колледже состоялась встреча с первокурсниками на тему «Гордость за Беларусь. Всегда на связи», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие прошло в рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина». Один из приглашенных гостей – первый заместитель министра образования. Основной интерес учащихся, учитывая высокий ранг гостьи, сконцентрировался как раз на теме образования и роли информационных технологий в нем. Во время диалога были затронуты вопросы активности в социальных сетях колледжа, значимости профессии педагога, внимание имиджу в социальном пространстве и будущему технологий в образовании.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Это знаковое мероприятие, которое позволяет нам обсудить различный спектр вопросов, увидеть и услышать, что ребят волнует, какие бы вопросы они хотели задать взрослому, внести свои предложения. С использованием информационно-образовательных технологий несколько меняется роль учителя. Но неизменным остается главное – это личность учителя, который не только обучает, но и развивает, воспитывает.