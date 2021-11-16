«Мы попали под водяную струю». Журналист Мэтью Чанс оказался в эпицентре кризиса на польской границе

Под демократические водометы и мирный газ попал и небезызвестный в Беларуси журналист американской телекомпании. Мэтью Чанс вещает в эфир прямо из-под струи воды. Однако и в мокрой одежде он не перестает мочить свою репутацию. Облитый с ног до головы корреспондент вдохновенно врет, а потом заходится кашлем. При этом CNN не стал стесняться выражений и пустил внизу экрана надпись, свидетельствующую о насилии на белорусско-польской границе.