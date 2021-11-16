Прямой эфир

«Мы попали под водяную струю». Журналист Мэтью Чанс оказался в эпицентре кризиса на польской границе

16 ноября 2021 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Абсолютно по-другому подают информацию о ситуации на границе наши западные коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусские солдаты предлагали беженцам оружие». Как Euronews преподносит новости с польской границы? – Читайте здесь.

«Мы попали под водяную струю». Журналист Мэтью Чанс оказался в эпицентре кризиса на польской границе-1

Под демократические водометы и мирный газ попал и небезызвестный в Беларуси журналист американской телекомпании. Мэтью Чанс вещает в эфир прямо из-под струи воды. Однако и в мокрой одежде он не перестает мочить свою репутацию. Облитый с ног до головы корреспондент вдохновенно врет, а потом заходится кашлем. При этом CNN не стал стесняться выражений и пустил внизу экрана надпись, свидетельствующую о насилии на белорусско-польской границе.

«Мы попали под водяную струю». Журналист Мэтью Чанс оказался в эпицентре кризиса на польской границе-4

Мэтью Чанс, обозреватель телеканала CNN в России:
Сейчас на ваших глазах мы попали под водяную струю после водометов. Беженцы отходят, польские силовики применяют по отношению к ним водометы и слезоточивый газ, который ужасно действует на глаза.

Читайте также:

«Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу». Как прошла ночь у пункта пропуска «Брузги»?

«Несколько человек попросились домой». Показываем, как люди ночуют прямо на асфальте перед пунктом пропуска «Брузги»

«Это шокирует любого нормального человека». Польша готова применить к беженцам на границе спецсредства

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Мэтью Чанс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Национальный эгоизм выходит на первые позиции». Белорусский депутат о ЕС и отношении к беженцам на границе
16 ноября 2021 13:08

«Национальный эгоизм выходит на первые позиции». Белорусский депутат о ЕС и отношении к беженцам на границе

Оборона границ и внеплановые учения Украины. Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина
16 ноября 2021 12:46

Оборона границ и внеплановые учения Украины. Подробности телефонного разговора Лукашенко и Путина

МИД России: одна из задач, которую решает польская сторона, – не допустить того, чтобы её действия стали достоянием гласности
16 ноября 2021 12:36

МИД России: одна из задач, которую решает польская сторона, – не допустить того, чтобы её действия стали достоянием гласности