Вероятность аварий возрастает. В Минске ГАИ проводит акцию по безопасному вождению зимой

Новости Беларуси. «Зимние шины – безопасность для машины». В Минске проходит акция ГАИ. Сотрудники проверяют, как автовладельцы подготовили машины к зиме. И еще раз напоминают, что с 1 декабря необходимо переобуть транспорт, а за игнорирование данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все подробности в материале Лены Мельницкой.