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Вероятность аварий возрастает. В Минске ГАИ проводит акцию по безопасному вождению зимой

26 ноября 2021 15:04
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Новости Беларуси. «Зимние шины – безопасность для машины». В Минске проходит акция ГАИ. Сотрудники проверяют, как автовладельцы подготовили машины к зиме.  И еще раз напоминают, что с 1 декабря необходимо переобуть транспорт, а за игнорирование данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все подробности в материале Лены Мельницкой.

Вероятность аварий возрастает. В Минске ГАИ проводит акцию по безопасному вождению зимой-1

Лена Мельницкая, корреспондент:
«Зимние шины – безопасность для машины». Под таким девизом ГАИ проводит профилактическую акцию. Вероятность аварий на мокрых, обледенелых и заснеженных дорогах значительно возрастает. Зимние шины помогают сократить тормозной путь и улучшают управление транспортным средством в сложных погодных условиях.

Вероятность аварий возрастает. В Минске ГАИ проводит акцию по безопасному вождению зимой-4

Управлять автомобилем зимой гораздо сложнее. Технике приходится работать в сложных и даже экстремальных условиях. Чтобы автомобиль имел уверенную устойчивость на дороге, обязательно следует своевременно сменить шины.

Подробности в видеоматериале.

# ГАИ # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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