Вероятность аварий возрастает. В Минске ГАИ проводит акцию по безопасному вождению зимой

Новости Беларуси. «Зимние шины – безопасность для машины». В Минске проходит акция ГАИ. Сотрудники проверяют, как автовладельцы подготовили машины к зиме. И еще раз напоминают, что с 1 декабря необходимо переобуть транспорт, а за игнорирование данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все подробности в материале Лены Мельницкой.
Лена Мельницкая, корреспондент:
«Зимние шины – безопасность для машины». Под таким девизом ГАИ проводит профилактическую акцию. Вероятность аварий на мокрых, обледенелых и заснеженных дорогах значительно возрастает. Зимние шины помогают сократить тормозной путь и улучшают управление транспортным средством в сложных погодных условиях.
Управлять автомобилем зимой гораздо сложнее. Технике приходится работать в сложных и даже экстремальных условиях. Чтобы автомобиль имел уверенную устойчивость на дороге, обязательно следует своевременно сменить шины.
Подробности в видеоматериале.