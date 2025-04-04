ИИ – это работа машины вместо человека? Почему это не так, рассказал главный научный сотрудник БГУИР

Научный потенциал БГУИР в лицах. Среди тех, кто двигает технологии в нашей стране вперед, доктор технических наук, профессор Владимир Лабунов. Он один из основателей научно-исследовательской части вуза, а еще всемирно признанный специалист в области микро- и наноэлектроники. Сегодня вся отрасль работает на бочках Лабунова, предложенных когда-то Владимиром Архиповичем. Сейчас ученый – главный научный сотрудник вуза, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Владимир Лабунов, главный научный сотрудник научно-исследовательской части Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: После окончания Белорусского политехнического института был распределен, в то время был создан первый почтовый ящик ПЯ-32 по разработке автоматических систем управления танковым боем. Я там проработал два года, потом поступил в аспирантуру и оказался в числе 30 молодых специалистов Советского Союза в обмен на 30 американцев. Я оказался в американском университете.

Владимир Лабунов: Это был 1967 год, и именно в этом году были созданы в Соединенных Штатах Америки первые интегральные схемы. Я попал точно туда, где их делали. И когда я вернулся назад и потом создали вот эту проблемную лабораторию, это была сплошная работа этой проблемной лаборатории при моем руководстве с «Интегралом». Наши люди все работали там. Мы в течение 10 лет получили 500 патентов.

Владимир Лабунов:

Тогда было время, когда ни у кого нельзя было ничего изменить и «содрать». Мы параллельно с американцами работали. И в 1998 году, когда началась перестройка, министр электронной промышленности заявил, что Советский Союз в области микроэлектроники отстает от Соединенных Штатов Америки всего на два года.

Под моим руководством защитились 78 кандидатов наук и 12 докторов. Теперь моя работа, я даже придумал ей название, она оказалась сейчас научно-организационно-политическая. Сегодня наш научный потенциал – мы ответственны, что мы должны придумать, что делать в ближайших пять лет, что новое нужно развивать и как то новое через пять лет запустить в массовое производство. Сейчас это микроэлектроника, но через 5 лет будет интегральная фотоника. Вместо электрона для носителей заряда будет фотон.