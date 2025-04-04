Как развивался флагман белорусского образования в сфере IT? Ректор БГУИР про этапы становления вуза

БГУИР – флагман белорусского образования в сфере информационных технологий, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ. Микроэлектроника, радиолокация, ультразвуковые и плазменные технологии. Здесь не просто изучают основы науки, а ведут разработки в различных областях, многие из которых внедряют в производство. А начинал свою историю вуз более 60 лет назад. В далеком 1964 году университет принял первых студентов.

Тогда это был Минский радиотехнический институт. Два факультета, около 2,5 тысячи студентов, еще небольшой вуз только начинал свою работу. Из разных городов СССР были приглашены ведущие специалисты, которые возглавили кафедры.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Первый этап – это этап становления. Он характеризовался началом строительства учебных корпусов. Основной костяк учебно-лабораторных всех наших мощностей, он был построен именно в результате первого этапа становления института.

Вуз не только стал ведущим в научном плане, он получил статус очень высокий в Советском Союзе как ведущее учреждения высшего образования, которое готовило специалистов в сфере радиотехники и электроники.

Практически с момента основания института начало развиваться и второе очень важное направление – это направление, связанное с микроэлектроникой, потому что параллельно было начато строительство «Интеграла». И научные кадры, и кадры, которые занимались решением задач эксплуатации, производства, готовились в Минском радиотехническом институте.