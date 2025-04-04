Арендное жильё для молодых специалистов – какую квартиру можно получить и как это сделать

Кто в праве первым получить льготу и как государство поддерживает молодые кадры – репортаж Анны Куртасовой.

Задача государства – масштабная программа доступного арендного жилья. Таким образом на местах стараются поддержать кадры и в дальнейшем закрепить. В Минской области растет спрос на льготные жилые квадраты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе в 2024 году было построено более 60 тысяч квадратных метров арендного жилья.

Анна Куртасова, корреспондент: Арендное жилье предоставляют нуждающимся, в том числе молодым специалистам. Первые в очереди – работники востребованных профессий: медики, учителя, представители сферы культуры. Только в Смолевичском районе в прошлом году 25 начинающих специалистов были обеспечены арендными квартирами. Они уже успели оценить все плюсы льготного жилья.

Елизавета Подданикова врач общей практики. Молодой специалист родом из Гродненской области. После окончания вуза по целевому направлению попала в Смолевичи. Теперь она работает в районной поликлинике. Условия труда, коллектив – все понравилось.

Елизавета Подданикова, врач общей практики Смолевичской районной поликлиники: Коллектив хороший, обустроилась, мне все нравится. Больница дает возможности, на курсы отправляет, если есть какие-то вопросы. Если хочется категорию получить в будущем, то больница способствует этому.

Главное для комфортной жизни – иметь свой уголок. Как молодому врачу – приятный бонус. Еще во время интернатуры Елизавете предложили арендное жилье. Причем в новом микрорайоне. Ждать долго заветных ключей не пришлось. Почти сразу после трудоустройства она отпраздновала новоселье.

Елизавета Подданикова:

Надо было собрать, самое главное, пакет документов и стать на очередь на арендное жилье. Я ждала недолго, я считаю. Это очень удобная, хорошая возможность для молодых специалистов.