Прямой эфир

Арендное жильё для молодых специалистов – какую квартиру можно получить и как это сделать

04 апреля 2025 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Задача государства – масштабная программа доступного арендного жилья. Таким образом на местах стараются поддержать кадры и в дальнейшем закрепить. В Минской области растет спрос на льготные жилые квадраты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе в 2024 году было построено более 60 тысяч квадратных метров арендного жилья.

Кто в праве первым получить льготу и как государство поддерживает молодые кадры – репортаж Анны Куртасовой.

Арендное жильё для молодых специалистов – какую квартиру можно получить и как это сделать-2

Анна Куртасова, корреспондент:
Арендное жилье предоставляют нуждающимся, в том числе молодым специалистам. Первые в очереди – работники востребованных профессий: медики, учителя, представители сферы культуры. Только в Смолевичском районе в прошлом году 25 начинающих специалистов были обеспечены арендными квартирами. Они уже успели оценить все плюсы льготного жилья.

Арендное жильё для молодых специалистов – какую квартиру можно получить и как это сделать-4

Елизавета Подданикова врач общей практики. Молодой специалист родом из Гродненской области. После окончания вуза по целевому направлению попала в Смолевичи. Теперь она работает в районной поликлинике. Условия труда, коллектив – все понравилось.

Арендное жильё для молодых специалистов – какую квартиру можно получить и как это сделать-6

Елизавета Подданикова, врач общей практики Смолевичской районной поликлиники:
Коллектив хороший, обустроилась, мне все нравится. Больница дает возможности, на курсы отправляет, если есть какие-то вопросы. Если хочется категорию получить в будущем, то больница способствует этому.

Арендное жильё для молодых специалистов – какую квартиру можно получить и как это сделать-8

Главное для комфортной жизни – иметь свой уголок. Как молодому врачу – приятный бонус. Еще во время интернатуры Елизавете предложили арендное жилье. Причем в новом микрорайоне. Ждать долго заветных ключей не пришлось. Почти сразу после трудоустройства она отпраздновала новоселье.

Елизавета Подданикова:
Надо было собрать, самое главное, пакет документов и стать на очередь на арендное жилье. Я ждала недолго, я считаю. Это очень удобная, хорошая возможность для молодых специалистов. 

Какие квартиры получают молодые специалисты в аренду – смотрите в видео.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Молодые специалисты

Другие новости рубрики

Все новости
Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата
04 апреля 2025 14:21

Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата

Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка
04 апреля 2025 14:15

Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета
04 апреля 2025 14:09

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета