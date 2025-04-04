В деревне Конколовичи Столбцовского района реконструируют воинское захоронение
В Год благоустройства в Столбцовском районе уделят особое внимание памятникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы запланированы возле деревни Конколовичи. Здесь к 9 Мая реконструируют воинское захоронение.
В братской могиле похоронены евреи, расстрелянные в сентябре 1942 года. Людей привозили партиями, ставили возле ямы. Полицаи стреляли, а немцы наблюдали, как свои убивают своих. Расстрел в овраге продолжался 8 дней.
Обновление мемориалов в районе ведется на постоянной основе. Масштабные работы проводились и в самих Столбцах. Здесь привели в порядок памятник, посвященный воинам-интернационалистам. Работы по ремонту и улучшению прилегающей территории длились несколько месяцев. Заменили плитку, установили скамейки, в новом виде предстал и сам монумент.
Олег Кухарчик, директор РУП «Столбцовское ОКС»:
Это воинское захоронение находится вблизи деревни Конколовичи. Там было похоронено 3 тысячи евреев. Есть воинское захоронение еврейское в деревне Новый Свержень. Там будет меняться только плита. У деревни Конколовичи строятся пешеходные дорожки. Плюс около памятника будет зарегистрирована площадка.
В преддверии 9 Мая в Минской области уделяют особое внимание памятникам, воинским захоронениям и братским могилам. Убирают листву, высаживают кустарники и цветы. К благоустройству на местах присоединяется молодежь, ветераны, представители общественных организаций и трудовых коллективов.