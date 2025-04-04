В деревне Конколовичи Столбцовского района реконструируют воинское захоронение

В Год благоустройства в Столбцовском районе уделят особое внимание памятникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы запланированы возле деревни Конколовичи. Здесь к 9 Мая реконструируют воинское захоронение.

В братской могиле похоронены евреи, расстрелянные в сентябре 1942 года. Людей привозили партиями, ставили возле ямы. Полицаи стреляли, а немцы наблюдали, как свои убивают своих. Расстрел в овраге продолжался 8 дней.