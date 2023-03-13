Беларусь готовится отказаться от доллара? Экономист пояснила, возможно ли это

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:

У Президента был сегодня напряженный день. Он работал в Тегеране, официальный визит завершился. Мы подводим его итоги как самую последнюю новость и тех геополитических трендов и поездок, которые были в течение последних нескольких месяцев. Если мы говорим, что вся эта история основана на безопасности, но все же имеет экономическую подушку, наши люди спрашивают: а что у нас изменится? У нас с Ираном были хорошие отношения, мы можем вспомнить те же автомобили Samand, которые собирались под Минском. Это был один их тех результатов переговоров, которые были в середине 2000-х годов. Строительство некоторых зданий компании «Кейсон» – очень известная строительная компания в Иране. Сейчас из того, что я видел, – это иранские конфеты, продающиеся в магазинах. Чем нам интересен Иран? Второй вопрос: когда же мы все-таки откажемся от доллара и начнем использовать юань, например, когда у нас больше станет иранских продуктов? Я пытаюсь мыслить вещами обычного человека. Раньше у нас Европа была, мы от нее что-то получали, там было хорошо, там классно. Чем там классно? Что экономически нам дадут эти страны?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Отказаться от доллара... Иран – как-то тут разошлись дороги. От доллара мы не откажемся, нам уже это объяснили. Когда-то, но не в ближайшее время. Это 100 %. Международные контракты, международное сотрудничество – все в долларах. Доллар просто никуда не денется и не упадет. Это давно сформировавшаяся империя. Что касается Ирана, вы правильно назвали те проекты, которые у нас были. Вспомним «Магнит Минска». Это был амбициознейший проект. Всему в основном помешали санкции. Наше сотрудничество с Ираном – мы уходили оттуда, потому что нашим компаниям была угроза введения дополнительных санкций. Мы тогда еще этого не знали. Сегодня мы переходим на новый уровень, мы уже два государства, мы можем перенимать опыт у Ирана, как жить под санкциями и развиваться.