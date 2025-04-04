Какие преимущества есть у выпускников Минского радиотехнического колледжа при поступлении в БГУИР? Рассказываем
В БГУИР отлично работает связка колледж-университет. Специалистов среднего звена готовят в Минском радиотехническом колледже, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ. После обучения те, кто хочет и дальше развиваться в профессии, на льготных основаниях поступают в вуз.
Виктория Шаталова, директор филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж»:
Все специальности, по которым обучаются наши учащиеся, они все могут поступать на так называемую интегрированную форму обучения. Они поступают на третий курс, на заочную форму обучения. То есть они в этом случае сдают два внутренних экзамена в университет. Плюс, если ребята получают по окончании колледжа диплом с отличием, то на ряд востребованных специальностей экономики они имеют право поступать без экзамена.
Юлианна Палидовец, учащаяся филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж»:
Минский радиотехнический колледж – это идеальное место для старта. Почему? Потому что, во-первых, студентам дают полную свободу для творчества, чтобы творить. Здесь ребята и на сцене в БГУИР выступают. Здесь мы собираем свои устройства, пишем свои приложения. Ребята могут полностью раскрыть свой потенциал.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
У нас вообще уникальная ситуация. Мы территориально находимся вместе, что позволяет объединить и учащихся в колледже, и студентов университета в одно большое сообщество. Направления подготовки в колледже достаточно сильно коррелируют с направлениями подготовки в университете. Конечно, университет гораздо шире. Понятное дело, что среднее специальное образование – это определенная специфика трудовых функций, но это уже такой кусок хлеба, который у нашей молодежи есть.