YouTube заблокировал видео выступления Александра Лукашенко на площади Победы 9 Мая

Новости Беларуси. Видеохостинг YouTube удалил выступление Президента Беларуси на церемонии возложения цветов 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео вырвалось в тренды. Всего за четыре дня пользователи Сети обратились к нему почти 2 миллиона раз. После этого без объяснения причин его заблокировали. Александр Лукашенко: мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали

Татьяна Савчик, СТВ:

Напомним, что так называемая цифровая цензура уже давно не новость. Достаточно вспомнить блокировку Twitter Трампа якобы из-за риска подстрекательства к насилию. Упрекнуть в этом белорусского лидера не получится, ведь говорил наш Президент о ценности мира. В этой ситуации доверия к YouTube становится все меньше. Александр Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво