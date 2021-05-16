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YouTube заблокировал видео выступления Александра Лукашенко на площади Победы 9 Мая

16 мая 2021 11:20
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Новости Беларуси. Видеохостинг YouTube удалил выступление Президента Беларуси на церемонии возложения цветов 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео вырвалось в тренды. Всего за четыре дня пользователи Сети обратились к нему почти 2 миллиона раз. После этого без объяснения причин его заблокировали.

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YouTube заблокировал видео выступления Александра Лукашенко на площади Победы 9 Мая-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Напомним, что так называемая цифровая цензура уже давно не новость. Достаточно вспомнить блокировку Twitter Трампа якобы из-за риска подстрекательства к насилию. Упрекнуть в этом белорусского лидера не получится, ведь говорил наш Президент о ценности мира. В этой ситуации доверия к YouTube становится все меньше.

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YouTube заблокировал видео выступления Александра Лукашенко на площади Победы 9 Мая-4

К слову, подобному поведению администрации хостинга очень обрадовались и сторонники наших беглых оппозиционеров, обычно твердящие о цензуре и диктатуре в Беларуси. Вывод напрашивается один: посылы о недопустимости войны и сохранении памяти, видимо, не вписываются в политику сильных мира сего.

# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Татьяна Савчик # Фотофакт

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