Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая
Проливные дожди, сильный ветер и грозы. И если первая половина недели подарила надежду на солнце и тепло, то вторая половина принесла многим разочарование, рассказали в программе «Плюс-минус». Виновата во всем очередная волна майской непогоды.
К слову, грозы в принципе характерны для всего теплого периода года, и чаще всего они стартуют именно в мае, когда атмосфера начинает хорошо прогреваться. Но с каждым годом по всей планете их становится все больше.
17 и 18 мая с юга Европы ожидается перемещение активных фронтальных разделов. 19 мая, в среду, их влияние сохранится. При этом с Западной Европы ожидается распространение прохладных воздушных масс.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На текущей неделе характер погоды в Беларуси сохранится неустойчивым, атмосферные фронты будут определять большое количество дождей. Особенно в первой половине недели дожди ожидаются более продолжительные и интенсивные, в отдельных районах не исключены сильные дожди. Но будет умеренно тепло. В ночные часы в основном температура будет составлять от +7 до +15°C, днем +15 – +22°C, по востоку до +24°C.
Во второй половине недели дожди будут носить кратковременный характер, но тем не менее отмечаться будут тоже довольно часто. Температурный фон будет колебаться в пределах, близким к средним многолетним значениям для этого периода времени.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.