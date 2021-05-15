Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая

Проливные дожди, сильный ветер и грозы. И если первая половина недели подарила надежду на солнце и тепло, то вторая половина принесла многим разочарование, рассказали в программе «Плюс-минус». Виновата во всем очередная волна майской непогоды.

К слову, грозы в принципе характерны для всего теплого периода года, и чаще всего они стартуют именно в мае, когда атмосфера начинает хорошо прогреваться. Но с каждым годом по всей планете их становится все больше.