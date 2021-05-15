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Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая

15 мая 2021 21:08
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Проливные дожди, сильный ветер и грозы. И если первая половина недели подарила надежду на солнце и тепло, то вторая половина принесла многим разочарование, рассказали в программе «Плюс-минус». Виновата во всем очередная волна майской непогоды.

К слову, грозы в принципе характерны для всего теплого периода года, и чаще всего они стартуют именно в мае, когда атмосфера начинает хорошо прогреваться. Но с каждым годом по всей планете их становится все больше.

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-1

17 и 18 мая с юга Европы ожидается перемещение активных фронтальных разделов. 19 мая, в среду, их влияние сохранится. При этом с Западной Европы ожидается распространение прохладных воздушных масс.

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-4

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На текущей неделе характер погоды в Беларуси сохранится неустойчивым, атмосферные фронты будут определять большое количество дождей. Особенно в первой половине недели дожди ожидаются более продолжительные и интенсивные, в отдельных районах не исключены сильные дожди. Но будет умеренно тепло. В ночные часы в основном температура будет составлять от +7 до +15°C, днем +15 – +22°C, по востоку до +24°C.

Во второй половине недели дожди будут носить кратковременный характер, но тем не менее отмечаться будут тоже довольно часто. Температурный фон будет колебаться в пределах, близким к средним многолетним значениям для этого периода времени.

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-7

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-10

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-12

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-14

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-16

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-18

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая-20

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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