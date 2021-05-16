Мультипликация, театральная студия и даже бассейн. Только посмотрите, какой детский сад в деревне Копище

Современные детские сады предлагают нашим детям огромное количество различных методик и программ. Но немаловажно, чтобы детки находились также и в комфортных условиях.

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы находимся в детском саду деревни Копище. С нами любезно согласилась пообщаться заведующая этим детским садом Юлия Семеновна. Как давно работаете в этом детском саду?

Юлия Панкратьева, заведующий ГУО «Детский сад д. Копище»:

12 апреля 2017 года наше дошкольное учреждение распахнуло двери для маленьких жителей. Держа в руке волшебный символичный ключ, я дала обещание, что этот волшебный ключ откроет двери в чудесную страну под названием «Детство», где царят радость, улыбки и детский смех. И с первых дней функционирования нашего дошкольного учреждения все сотрудники делают все возможное для гармоничного и всестороннего развития наших воспитанников.

Стюша Тайм:

Думаю, теперь самое время прогуляться по детскому саду и познакомиться с сотрудниками, а также с ребятками, которые здесь обучаются.

Стюша Тайм:

Ирина Викторовна, расскажите, как давно работаете в этом детском саду?

Ирина Завгородняя, музыкальный руководитель ГУО «Детский сад д. Копище»:

В этом детском саду я работаю с открытия – уже четыре года. Мы являемся одним целым с детьми, мы получаем энергию от них, они получают энергию от нас, это взаимосвязано. Самое главное, чтобы они шли к нам на занятия с удовольствием. Стюша Тайм:

Получается у вас это делать?

Ирина Завгородняя:

Думаю, да. Дети, вы рады меня видеть? – Да! Стюша Тайм:

А сейчас мы находимся в средней группе детского сада. Ольга Васильевна, расскажите, с каким настроением детки приходят в детский сад?

Ольга Ковалевская, воспитатель ГУО «Детский сад д. Копище»:

Всегда с позитивом. Мы встречаем тоже с улыбкой, приветствуем их, и они всегда в хорошем настроении. Стюша Тайм:

Удается ли вам находить контакт с родителями деток? Это тоже немаловажно.

Ольга Ковалевская:

Безусловно. Контакт с родителями у нас очень тесный, мы взаимодействуем, они нам помогают, и мы им помогаем. Стюша Тайм:

Нам повезло, удалось встретиться с молодым специалистом. Наталья Александровна, здравствуйте. Вы совсем недавно в этом детском саду работаете, как вас встретил коллектив?

Наталья Кулеш, воспитатель ГУО «Детский сад д. Копище»:

Коллектив встретил очень тепло, дружелюбно, администрация мне всегда во всем помогает, и педагоги тоже ко мне относятся очень тепло.

Стюша Тайм:

Елена Владимировна, расскажите, куда мы попали?

Елена Станкевич, учитель-дефектолог ГУО «Детский сад д. Копище»:

Наш сад в текущем году начал реализовывать свой проект – создание мультипликационного фильма как средства развития связной речи. Чтобы детей привлечь к чему-нибудь, нужно их заинтересовать, поэтому мы все время ищем новые формы работы. И одной из таких форм была выбрана мультипликация. Она показала себя как универсальное средство, потому что решаются задачи из разных областей образовательных. Тут и художественная литература, и изобразительная деятельность и, конечно, развитие речи детей и культуры общения.

Стюша Тайм:

Екатерина Константиновна, как возникла эта театральная студия?

Екатерина Толкач, воспитатель ГУО «Детский сад д. Копище»:

Данная театральная студия является результатом деятельности не только всего нашего педагогического коллектива, но и активного участия наших малышей и родителей. Мы уже завоевали второе призовое место в районном конкурсе «Территория детства». А ребята, которые посещают театральную студию «Колосок», приняли участие в международном конкурсе театрального искусства «Театральная палитра» и были удостоены дипломом лауреата III степени. Стюша Тайм:

Екатерина Александровна, расскажите, что еще интересного есть в детском саду?

Екатерина Вихрова, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Детский сад д. Копище»:

В нашем детском саду функционирует бассейн для оздоровления наших детей. Воспитанники с удовольствием посещают эти занятия и получают шквал удовольствия от них.