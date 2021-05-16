Сверяемся с лунным календарём. Какие садовые работы советуют делать в третью неделю мая?

Для тех, кто уверен, что эффективность садовых работ во многом зависит от влияния Луны, подсказываем: если в предстоящую неделю получится уделить время посевам и посадкам, урожай наверняка порадует, рассказали в программе «Плюс-минус».
Для тех, кто уверен, что эффективность садовых работ во многом зависит от влияния Луны, подсказываем: если в предстоящую неделю получится уделить время посевам и посадкам, урожай наверняка порадует, рассказали в программе «Плюс-минус».
До полудня понедельника, 17 мая, очень хорошее время для посева зеленых пряно-ароматических культур, брокколи и цветной капусты, а также декоративных трав.
С понедельника по среду (с 17 по 19 мая) внимание кукурузе, бахчевым и бобовым культурам, можно высаживать землянику садовую.
А в четверг и пятницу (20 и 21 мая) благоприятные дни для посева и посадки корнеплодов. Это удачное время для высадки рассады, а также прополки сорняков.
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