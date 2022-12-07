Ёлка с государственной символикой. Что ещё можно будет увидеть на улицах Минска?

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какую роль в оформлении города играют белорусские культура, традиции, народные мотивы?

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Каждый праздник – это отсылка к каким-то народным направлениям. Новый год – это детство, сказка. Естественно, мы в своей графике применяем все то, что нам знакомо с детства, причем не только из нашего, а из детства наших бабушек, дедушек. Это и изморозь, которая в новогодних открытках появилась еще в 1930-е годы. Это и снежинки, и Дед Мороз со Снегурочкой, которые любимы с детства каждым, как и любая сказка, привносит свою прелесть и в нашу взрослую жизнь. Поэтому обязательно народные мотивы учитываются. Они составляют достаточно серьезную часть нашей графики. Екатерина Забенько:

И государственная символика. Наверное, елка на площади Государственного флага самая патриотичная, может быть, даже во всей Беларуси. Татьяна Бугоркова:

Конечно. На площади Государственного флага стоит величественная, красивая, нарядная, праздничная елка, которая украшена в цвета государственной символики. Мы всегда очень стараемся оформить эту елку максимально нарядно.

Екатерина Забенько:

Давайте перейдем к Главной елке Беларуси на Октябрьской площади. В этом году придумали тоже что-то необычное, креативное вашим небольшим, но очень творческим коллективом. Татьяна Бугоркова:

Елка, которая установлена на Октябрьской площади, – 30 метров. Это Главная елка страны. Там присутствует порядка 6 тысяч разнообразных игрушек. Прекрасный коллектив Мингорсвета будет украшать эту елку чудесной пиксельной сеткой, которая будет транслировать новогодние сюжеты. Если взять все вместе, то это будет очень интересное зрелище. Мы со своей стороны у подножья этой елки устанавливаем очень интересный ажурный, воздушный комплекс арок, которые будут создавать иллюзию снега, света. Думаю, что любой, кто придет на эту площадь, с удовольствием пройдет под этими арками вокруг елки. Центр этой площадки – елка, а вокруг будет расположен сказочный рыцарский городок. Здесь будут всех встречать герои полюбившихся новогодних сказок. И вместе будем отмечать Новый год. Екатерина Забенько:

Как-то каждый год приходится по-новому подходить к оформлению стратегического новогоднего объектаа – Октябрьской площади?