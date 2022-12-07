Прямой эфир

Посол Палестины в Беларуси предложил провести в Минске азиатский фестиваль с песнями и едой

07 декабря 2022 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обмен технологиями, а также сотрудничество в сфере образования и культуры. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посол Палестины в Беларуси предложил провести в Минске азиатский фестиваль с песнями и едой-1

Стороны обсудили взаимодействие в различных направлениях. Говорили об активизации торгово-экономического сотрудничества и налаживании связей между бизнес-сообществами двух стран. Палестинская сторона заинтересована в обмене технологиями и опытом в АПК. В будущем партнеры посетят передовые столичные предприятия.

Посол Палестины в Беларуси предложил провести в Минске азиатский фестиваль с песнями и едой-4

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:
Мы хотим, например, с городом сотрудничать. В плане сделать азиатский фестиваль. Собрать практически все посольства из Азии, которые представлены в Минске. Идея в том, что фестиваль будет содержать песни, танцы, кухни каждой страны. И будут устроены выставки, фотографии, наряды каждой страны, национальные.

Посол Палестины в Беларуси предложил провести в Минске азиатский фестиваль с песнями и едой-7

Также на встрече речь шла об установлении побратимских связей одного из районов столицы с палестинской стороной. Будут развивать и сотрудничество в сфере культуры.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международное сотрудничество # общество # Владимир Кухарев # Ахмед Мохаммед аль-Мадбух # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Красивые фотографии обеспечены! Рассказываем, когда включатся новогодние огни и где будут новые инсталляции
07 декабря 2022 15:11

Красивые фотографии обеспечены! Рассказываем, когда включатся новогодние огни и где будут новые инсталляции

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе
07 декабря 2022 15:04

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе

Новогодние балы и сказочные представления. Где минчане смогут насладиться праздничной атмосферой?
07 декабря 2022 15:02

Новогодние балы и сказочные представления. Где минчане смогут насладиться праздничной атмосферой?