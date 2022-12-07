Посол Палестины в Беларуси предложил провести в Минске азиатский фестиваль с песнями и едой

Обмен технологиями, а также сотрудничество в сфере образования и культуры. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны обсудили взаимодействие в различных направлениях. Говорили об активизации торгово-экономического сотрудничества и налаживании связей между бизнес-сообществами двух стран. Палестинская сторона заинтересована в обмене технологиями и опытом в АПК. В будущем партнеры посетят передовые столичные предприятия.

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:

Мы хотим, например, с городом сотрудничать. В плане сделать азиатский фестиваль. Собрать практически все посольства из Азии, которые представлены в Минске. Идея в том, что фестиваль будет содержать песни, танцы, кухни каждой страны. И будут устроены выставки, фотографии, наряды каждой страны, национальные.