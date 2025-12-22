Новости по тегу #Александр Воробцов

«Возможно, у кого-то нет возможности сегодня присутствовать в центральной части города. Но он должен прикоснуться немножко к этому волшебству, увидеть дополнительные источники света, наслаждаться этой комфортной средой».
Для примера, любая районная елка сегодня, установленная на площадке – это сравнимо с электрическим чайником, который находится у каждого в квартире.
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