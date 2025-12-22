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Новости по тегу #Александр Воробцов

«Более 700 объёмных световых конструкций» – как украсили Минск к новогодним праздникам
22 декабря 2025 15:31

«Более 700 объёмных световых конструкций» – как украсили Минск к новогодним праздникам

Как удается минимизировать затраты на праздничную подсветку города – объяснил первый замдиректора Мингорсвета
10 декабря 2024 06:34

Как удается минимизировать затраты на праздничную подсветку города – объяснил первый замдиректора Мингорсвета

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?
15 декабря 2022 16:36

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?

Кто придумывает новогоднее украшение в городе и как это происходит? Рассказали в «Минскрекламе»
07 декабря 2022 16:28

Кто придумывает новогоднее украшение в городе и как это происходит? Рассказали в «Минскрекламе»

Ёлка с государственной символикой. Что ещё можно будет увидеть на улицах Минска?
07 декабря 2022 16:13

Ёлка с государственной символикой. Что ещё можно будет увидеть на улицах Минска?

Красивые фотографии обеспечены! Рассказываем, когда включатся новогодние огни и где будут новые инсталляции
07 декабря 2022 15:11

Красивые фотографии обеспечены! Рассказываем, когда включатся новогодние огни и где будут новые инсталляции

Шабаны будут светиться ярче. В микрорайонах Минска усилят праздничную иллюминацию
10 ноября 2022 14:14

Шабаны будут светиться ярче. В микрорайонах Минска усилят праздничную иллюминацию

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?
05 ноября 2019 14:30

Минск готовится к Новому году. Чем удивят световые дизайнеры?

В Минске устанавливают умные ретрофонари
29 июля 2019 19:52

В Минске устанавливают умные ретрофонари