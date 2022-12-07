Красивые фотографии обеспечены! Рассказываем, когда включатся новогодние огни и где будут новые инсталляции

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Поговорим об огнях большого города. Включение праздничной иллюминации, наверное, как ничто другое дарит праздничную атмосферу в городе. Особенно вечером. 15 декабря традиционно включается праздничная иллюминация. Появится ли в этом году что-то новое в световом оформлении Минска? Может быть, какие-то новые формы?

Александр Воробцов, первый заместитель директора, главный инженер УП «Мингорсвет»:

15 декабря планируется включение праздничной иллюминации, которая будет работать вплоть до 15 января будущего года. Конечно же, предприятием разрабатывается план мероприятий. Он формируется с окончанием года. В этом году был сделан акцент на дополнительном световом украшении микрорайонов Минска. Так, например, в микрорайоне Каменная Горка есть парк «Семейное дерево», где было расположено пять иллюминационных конструкций под наименованием «Световое дерево». На участке от улицы Кошевого до улицы Буденного также будут украшены световыми мотивами опоры уличного освещения. Микрорайон Шабаны не остался в стороне. Микрорайон Сокол будет обеспечен дополнительным световым украшением. Екатерина Забенько:

Надолго ли придет праздник на улицы юго-западных районов Минска? Александр Воробцов:

Предполагается, что работать праздничная иллюминация будет до полуночи. Исключения – Новый год, Старый Новый год и два Рождества (католическое и православное), где круглосуточно в вечернее и ночное время будут работать праздничная иллюминация и новогодние елки.