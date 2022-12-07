Новогодние балы и сказочные представления. Где минчане смогут насладиться праздничной атмосферой?

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

250 мероприятий пройдет в городе. Я знаю, в этом году вы подготовили новую праздничную концепцию. В чем она заключается?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

С одной стороны, 250 мероприятий – это много, но если мы берем сам Минск (9 районов), то это достаточно. Думаю, что в каждом уголке города пройдут замечательные и яркие мероприятия. Концепцию около Дворца спорта и в Верхнем городе мы начали уже продумывать после Дня города. Площадка около Дворца спорта «Мінск старажытны», которая у нас была, мы решили воплотить на новогоднюю программу. Концепция, которая у нас задумана, называется «Сказка в моменте». Она предполагает, что ежедневно с 25 декабря по 7 января с 19:00 до 20:00 будет проходить театрализованное представление. Оно представляет собой спор двух поколений – взрослого и молодежи. Самая главная концепция заключается в том, что мы едины, только в единстве есть ценность. Здесь будет рассказана новогодняя история Минска. Это будут театрализованное представление, лазерное и световое шоу, фейерверки. Это будет достаточно интересная программа. Также около Дворца спорта запланированы три больших традиционных мероприятия. Они немножко будут отличаться друг от друга. 25 декабря – это «Щедрый вечер», это фольклорные коллективы, которые выступят на сцене, с 19:30 до 22:00 будет очень интересная программа. В новогоднюю ночь мы приглашаем с 00:30 до 04:00. Будут работать диджеи, кавер-группы, будут выступать артисты, интерактив будет проходить на самой площадке. В рождественские дни (7 января) пройдет теплый, семейный, чем-то похож на «Голубой огонек», который любят смотреть по телевизору, попытаемся воплотить это на сцене около Дворца спорта. Это то, что ожидается именно на этой площадке. Также в этом году с 25 декабря каждый час с 14:00 до 19:00 будут выходить Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи и проводить интерактив для тех, кто будет на ярмарке, кто будет мимо проходить.

Виталий Брель:

В Верхнем городе мы продумали бал. Хранитель тайн Верхнего города будет рассказывать о традиции, когда все переодевались в маскарадные костюмы. Будет действительно бал в Верхнем городе. Будет установлена очень красивая елка, будут задействованы не только площадка вокруг елки, но и балконы, будет карета, куда будут подъезжать гости, будут сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка. Я все не буду рассказывать. Будет с 25 декабря по 2 января с 17:00 и с 20:00 театрализованная программа и в Верхнем городе. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что в каждом районе можно будет насладиться этой праздничной атмосферой. Виталий Брель:

Конечно. В каждом районе будут проходить мероприятия и новогодняя елка. Минчане уже знают, в каком микрорайоне это будет. Это будет около «Чижовка-Арены», около Национальной библиотеки Республики Беларусь, в парке им. Павлова и так далее. В каждом районе по 2-3 площадки, где будут проводиться мероприятия и установлены елки, чтобы жители этих микрорайонов, не выезжая в центр города, могли насладиться праздничными мероприятиями.

Екатерина Забенько:

Про все мероприятия, которые будут проходить в городе, очень сложно рассказать. Где с этой информацией можно более подробно ознакомиться? Виталий Брель:

С этой информацией можно будет ознакомиться на сайте Мингорисполкома, на сайте управления культуры, в СМИ, в «Минском курьере» и так далее. С каждым днем эта информация будет появляться везде и будет доступна всем жителям и гостям столицы. Екатерина Забенько:

Насколько доступно посещение елок с детьми и куда бы вы посоветовали сходить? Виталий Брель:

Начиная с 15-20 декабря, во всех театрально-зрелищных организациях начнутся новогодние мероприятия, спектакли для наших ребят. Это и ТЮЗ с новой премьерой, и Новый драматический театр, и Молодежный театр, и театр кукол ожидают юных минчан и тех, кто приедет в Минск, чтобы посмотреть те представления, которые подготовлены. Театр кукол, Музыкальный театр и Молодежный театр приготовили еще и закулисье. Это такая услуга, где можно посмотреть, как живет спектакль, чем живет театр в преддверии спектакля к Новому году. Конечно же, у цирка новая программа. Она совершенно уникальная, интересная. Она каждый год не повторяется. Цирк вкладывает душу. Это действительно чудо, которое происходит под куполом цирка, на его арене. Это можно только увидеть и ощутить эмоции. Екатерина Забенько:

Знаю, что восторг от цирковых представлений вы подкрепили своей дизайнерской новинкой. Расскажите подробнее про этот чудесный паровозик, который будет встречать детей.