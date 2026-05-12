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Новости по тегу #Татьяна Бугоркова

У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом
12 мая 2026 10:09

У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом

Какие новогодние ёлки появились на площадях столицы – узнали в «Минскрекламе»
22 декабря 2025 15:52

Какие новогодние ёлки появились на площадях столицы – узнали в «Минскрекламе»

Из всех регионов страны – поговорили с делегатами Всебелорусского народного собрания
20 декабря 2025 14:03

Из всех регионов страны – поговорили с делегатами Всебелорусского народного собрания

Шум станков, запах краски и новых материалов – как преображают столицу к ВНС?
02 декабря 2025 17:04

Шум станков, запах краски и новых материалов – как преображают столицу к ВНС?

Минск готовится отметить 80-летие Победы – город украсят 1418 эффектных элементов
23 апреля 2025 17:35

Минск готовится отметить 80-летие Победы – город украсят 1418 эффектных элементов

Как, ожидая автобус, в прямом смысле погрузиться в историю? Необычные остановки появились в Минске
21 апреля 2025 17:23

Как, ожидая автобус, в прямом смысле погрузиться в историю? Необычные остановки появились в Минске

Где в Минске загадать желание на предстоящий год – рассказал начальник отдела дизайна «Минскрекламы»
10 декабря 2024 06:21

Где в Минске загадать желание на предстоящий год – рассказал начальник отдела дизайна «Минскрекламы»

Пряничные домики, самая высокая ёлка в Европе и спектакль «Щелкунчик» – как Минск готовится к Новому году?
01 декабря 2024 18:09

Пряничные домики, самая высокая ёлка в Европе и спектакль «Щелкунчик» – как Минск готовится к Новому году?

Стало известно, как украсят Минск ко Дню города
04 сентября 2024 17:30

Стало известно, как украсят Минск ко Дню города

В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?
07 мая 2024 19:38

В Минске появились плакаты с архивными фотографиями. Как украсили город ко Дню Победы?

280 км гирлянд и более 20 тыс. светящихся огоньков на ёлках. Как украсили Минск к Новому году?
11 декабря 2023 14:50

280 км гирлянд и более 20 тыс. светящихся огоньков на ёлках. Как украсили Минск к Новому году?

Минск готовится к Новому году. Рассказываем, где установят праздничные фотозоны и ёлки
29 ноября 2023 08:59

Минск готовится к Новому году. Рассказываем, где установят праздничные фотозоны и ёлки