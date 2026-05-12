Новости по тегу #Татьяна Бугоркова

У нас есть системное оформление города. Это всегда замечают наши гости. У нас есть идея, смысл.
«На городских площадках стоят искусственные елки. Они разноформатные – 10, 16, 18, 30 метров высотой».
В ВНС принимают участие делегаты из всех регионов страны – это практики, которые каждодневно решают конкретные задачи на предприятиях, в хозяйствах и социальной сфере. Их объединяет общая цель – воплотить национальные приоритеты в четкий и выполнимый план действий.
К знаковому событию столица преображается, обретая торжественный, праздничный и в то же время деловой облик.
Цифра символична – именно столько дней продлилась Великая Отечественная война.
Это компиляция из фотографий, где на передний план выходит какой-то персонаж, забирает на себя внимание, а на заднем плане идет углубление в эту картинку и создается впечатление такой стилизованной 3D-картинки.
Главная елка страны порадует своей площадкой всех тех, кто туда придет, на Октябрьскую площадь: они смогут посетить усадьбу Деда Мороза и Снегурочки.
До нового года начался обратный отсчет. Месяц разделяет нас с наступающим 2025-м, но приближение, пожалуй, самого любимого и долгожданного праздника уже чувствуется.
Цветовой гаммой выбрали сочетания синего и зеленого. Отметим, львиная доля убранства будет мультимедийной и разместится на экранах по всему городу. Займут свои места и статичные объемные композиции. Одна из них – конструкция «Талисман» высотой почти 4 метра.
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07
07 октября 2026 19:07