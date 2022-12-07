Всё выполнено вручную. Вот как делают украшения для ёлок в Минске
В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы до начала программы говорили с вами о том количестве игрушек, которые украсят новогодние елки в Минске к Новому году. Скажите, пожалуйста, сами эту цифру.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
В этом году 26 елок будут украшены особенно нарядно. Они будут более эффектными, праздничными. В пример могу привести главную елку страны, где будет представлено около 6 тысяч разнообразных игрушек.
Екатерина Забенько:
С каждым годом эти цифры меняются? Есть какой-то прогресс?
Татьяна Бугоркова:
Да, конечно. Добавляются плоскостные игрушки, которые мы делаем самостоятельно. Фрезерованная игрушка всегда добавляет воздушность и ажурность елке. Естественно, мы какие-то сюжеты меняем. Это не только снежинки, но и символы нынешнего года – зайчики и кот, кстати. Каждая наша елка каждый год выглядит несколько иначе.
Екатерина Забенько:
Елка на площадки Независимости в этом году очень отличилась, потому что ее украсили кролики ручной работы – символ наступающего года. На елке они выглядят достаточно миниатюрными, светящимися. В нашей студии представлен первенец, экспериментальный образец. Он был первым, кто стал образцом для всех остальных игрушек. На елке выглядит просто шикарно. Я так понимаю, что это все ручная работа.
Татьяна Бугоркова:
Да, это полет творческой мысли. Это первое. Второе – это дизайнерский концепт. Третье – уже непосредственно разработка и производство. В результате у нас получается такая великолепная игрушка. Их будет 28 на елке, которая высотой в 18 метров. Они будут диагонально опоясывать эту елку. В этому году она будет, безусловно, привлекать внимание и минчан, и гостей столицы. Это место, я думаю, будет обязательным к посещению.
Екатерина Забенько:
Не могу не обратить внимание на игрушки, которые тоже выполнены вручную и украшают елку на площади Независимости.
Татьяна Бугоркова:
Нет, это уже другая елка.
Екатерина Забенько:
Расскажите, где можно встретить этих героев.
Татьяна Бугоркова:
Эти милые ребята украшают елку, которую везет веселый паровозик возле цирка. Это излюбленная фотозона наших малышей. И 16 таких милых зверят будут присутствовать каждый день на праздновании Нового года на елке. Мы особенно счастливы тем, что они у нас получились очень душевными.
Екатерина Забенько:
Всегда ручная работа – это теплота, эксклюзив и настроение из детства.
Татьяна Бугоркова:
Нас всех это отсылает в безоблачное детство. Мы уверены, что эта елка, эта фотозона и этот чудесный паровозик не останутся незамеченными.
Екатерина Забенько:
Наш корреспондент побывала на производстве, где рождаются декорации к Новому году. Узнала, что праздничным город делают не только волшебники.
Марина Кишкурно, корреспондент:
В середине прошлого века тогда еще на площади Ленина стояла главная елка города. Это было настоящее дерево из леса, прошедшее своеобразный конкурс красоты. То есть самое большое, пышное и красивое.
Кроме нее по всему городу устанавливались елки поменьше. Например, возле крупных предприятий. Украшения, конечно, были достаточно скромными. Одинокая гирлянда с тусклыми, но разноцветными огоньками и немного мишуры. Среди игрушек – танки, паровозики, фигурки зверей и бумажные статуэтки.
Марина Кишкурно:
Здесь же находился и главный новогодний базар с торговыми палатками и различными угощениями.
Ярмарка была местом веселья. Вдохновленные новогодним чудом дети рассматривали елочные игрушки. А родители выбирали украшения для дома.
Важным событием для минчан был новогодний бал. Кавалеры приглашали дам, и уже в ритме вальса пары встречали Новый год. С тех пор многое поменялось, например, елки в Минске теперь ставят искусственные. Очередей за новогодними украшениями в универмагах уже не встретишь. Пожалуй, неизменны только очереди в продуктовых магазинах 31 декабря. Хотя нет, есть и еще одна постоянная вещь – магия, с которой люди готовятся к главному празднику зимы. Над созданием атмосферы работают сотрудники «Минскрекламы».
Никита Воронцов, исполнитель художественно-оформительских работ:
Мы выполнили работу по изготовлению планшетов и монтажа самоклеющейся пленки для оформления новогодних домиков. Это будет сказочный городок на Октябрьской площади.
Украсят город и праздничные флаги. Они уже появляются вдоль улиц и на площадях. Ну а как же главный символ Нового года – елка? Чем удивит она в этом году?
Марина Кишкурно:
Эти набивные игрушки – разработка минских дизайнеров. Зайчики, лисички и другие зверята, всего их будет 16, уже скоро украсят елку у Белгосцирка. Традиционно это место считается излюбленной фотозоной для взрослых и детей.
Кстати, эти игрушки не боятся ни снега, ни дождя. Так что праздник у Белгосцирка непогода точно не испортит.
Алеся Лобанок, старшая швея:
Игрушки на елку изготовлены из специального материала, машинка нам их распечатала, мы их покрыли, прошили, набили синтепоном. Материал не промокает, не деформируется. На елке, по идее, должны очень красиво смотреться.
Основная часть городских украшений готова. А значит, минчане и гости уже скоро смогут прогуляться по новогодней столице. Как и 100 лет назад, в это время Минск особенно красив. И дело не только в украшениях. На улицах царит атмосфера скорого праздника, светлого и доброго, создают который сами люди.
Новогодние балы и сказочные представления. Где минчане смогут насладиться праздничной атмосферой? Подробности здесь.
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