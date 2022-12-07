Всё выполнено вручную. Вот как делают украшения для ёлок в Минске

В этом году погода подарила возможность начинать празднование Нового года более чем за месяц до торжества. Оформление города и украшенные елки тоже не заставили себя долго ждать. Уже в начале декабря насладиться новогодней атмосферой можно в каждом уголке столицы. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Мы до начала программы говорили с вами о том количестве игрушек, которые украсят новогодние елки в Минске к Новому году. Скажите, пожалуйста, сами эту цифру.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

В этом году 26 елок будут украшены особенно нарядно. Они будут более эффектными, праздничными. В пример могу привести главную елку страны, где будет представлено около 6 тысяч разнообразных игрушек. Екатерина Забенько:

С каждым годом эти цифры меняются? Есть какой-то прогресс? Татьяна Бугоркова:

Да, конечно. Добавляются плоскостные игрушки, которые мы делаем самостоятельно. Фрезерованная игрушка всегда добавляет воздушность и ажурность елке. Естественно, мы какие-то сюжеты меняем. Это не только снежинки, но и символы нынешнего года – зайчики и кот, кстати. Каждая наша елка каждый год выглядит несколько иначе.

Екатерина Забенько:

Елка на площадки Независимости в этом году очень отличилась, потому что ее украсили кролики ручной работы – символ наступающего года. На елке они выглядят достаточно миниатюрными, светящимися. В нашей студии представлен первенец, экспериментальный образец. Он был первым, кто стал образцом для всех остальных игрушек. На елке выглядит просто шикарно. Я так понимаю, что это все ручная работа. Татьяна Бугоркова:

Да, это полет творческой мысли. Это первое. Второе – это дизайнерский концепт. Третье – уже непосредственно разработка и производство. В результате у нас получается такая великолепная игрушка. Их будет 28 на елке, которая высотой в 18 метров. Они будут диагонально опоясывать эту елку. В этому году она будет, безусловно, привлекать внимание и минчан, и гостей столицы. Это место, я думаю, будет обязательным к посещению.

Екатерина Забенько:

Не могу не обратить внимание на игрушки, которые тоже выполнены вручную и украшают елку на площади Независимости. Татьяна Бугоркова:

Нет, это уже другая елка. Екатерина Забенько:

Расскажите, где можно встретить этих героев. Татьяна Бугоркова:

Эти милые ребята украшают елку, которую везет веселый паровозик возле цирка. Это излюбленная фотозона наших малышей. И 16 таких милых зверят будут присутствовать каждый день на праздновании Нового года на елке. Мы особенно счастливы тем, что они у нас получились очень душевными. Екатерина Забенько:

Всегда ручная работа – это теплота, эксклюзив и настроение из детства. Татьяна Бугоркова:

Нас всех это отсылает в безоблачное детство. Мы уверены, что эта елка, эта фотозона и этот чудесный паровозик не останутся незамеченными. Екатерина Забенько:

Наш корреспондент побывала на производстве, где рождаются декорации к Новому году. Узнала, что праздничным город делают не только волшебники.

Марина Кишкурно, корреспондент:

В середине прошлого века тогда еще на площади Ленина стояла главная елка города. Это было настоящее дерево из леса, прошедшее своеобразный конкурс красоты. То есть самое большое, пышное и красивое. Кроме нее по всему городу устанавливались елки поменьше. Например, возле крупных предприятий. Украшения, конечно, были достаточно скромными. Одинокая гирлянда с тусклыми, но разноцветными огоньками и немного мишуры. Среди игрушек – танки, паровозики, фигурки зверей и бумажные статуэтки.

Марина Кишкурно:

Здесь же находился и главный новогодний базар с торговыми палатками и различными угощениями. Ярмарка была местом веселья. Вдохновленные новогодним чудом дети рассматривали елочные игрушки. А родители выбирали украшения для дома.

Важным событием для минчан был новогодний бал. Кавалеры приглашали дам, и уже в ритме вальса пары встречали Новый год. С тех пор многое поменялось, например, елки в Минске теперь ставят искусственные. Очередей за новогодними украшениями в универмагах уже не встретишь. Пожалуй, неизменны только очереди в продуктовых магазинах 31 декабря. Хотя нет, есть и еще одна постоянная вещь – магия, с которой люди готовятся к главному празднику зимы. Над созданием атмосферы работают сотрудники «Минскрекламы».

Никита Воронцов, исполнитель художественно-оформительских работ:

Мы выполнили работу по изготовлению планшетов и монтажа самоклеющейся пленки для оформления новогодних домиков. Это будет сказочный городок на Октябрьской площади. Украсят город и праздничные флаги. Они уже появляются вдоль улиц и на площадях. Ну а как же главный символ Нового года – елка? Чем удивит она в этом году?

Марина Кишкурно:

Эти набивные игрушки – разработка минских дизайнеров. Зайчики, лисички и другие зверята, всего их будет 16, уже скоро украсят елку у Белгосцирка. Традиционно это место считается излюбленной фотозоной для взрослых и детей. Кстати, эти игрушки не боятся ни снега, ни дождя. Так что праздник у Белгосцирка непогода точно не испортит.

Алеся Лобанок, старшая швея:

Игрушки на елку изготовлены из специального материала, машинка нам их распечатала, мы их покрыли, прошили, набили синтепоном. Материал не промокает, не деформируется. На елке, по идее, должны очень красиво смотреться.