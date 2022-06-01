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«Является более близкой душой». К какой бабушке ребёнок тянется больше – со стороны матери или отца?

01 июня 2022 14:19
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Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Является более близкой душой». К какой бабушке ребёнок тянется больше – со стороны матери или отца?-1

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Согласно опросам, почти 90 % белорусских бабушек помогают своим детям воспитывать внуков, каждый четвертый ребенок в нашей стране живет не только с родителями, но и с бабушкой, 50 % опрошенных назвали любимой бабушку со стороны матери и только 14 % с большей благодарностью вспоминали бабушку со стороны отца.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Татьяна, с точки зрения психологии, кто же такие бабушки?

«Является более близкой душой». К какой бабушке ребёнок тянется больше – со стороны матери или отца?-4

Татьяна Шевцова, психолог:
С точки зрения психологии, бабушки – это такие фактически вторые мамы очень часто. Иногда это чужие женщины. Но это те женщины, которые часто могут дать больше, чем мамы, потому что у них есть какой-то другой взгляд, какая-то другая позиция и совсем другое восприятие этого ребенка.

Юлия Самусенко:
Правда ли вообще, что бабушка по материнской линии действительно играет большую роль в жизни ребенка? То есть это как-то заложено уже на генном уровне? Я как раз озвучивала цифры статистики, действительно дети считают именно бабушку по материнской линии как-то ближе.

«Является более близкой душой». К какой бабушке ребёнок тянется больше – со стороны матери или отца?-7

Татьяна Шевцова:
Не знаю, заложено ли это генами как-то, но очень часто по той статистике, которую я вижу и, собственно, мой опыт тоже об этом: действительно мама мамы является более близкой душой. Возможно, связано с тем, что мама со своей мамой находится в других взаимоотношениях. Бывает так, что просто маму папы не очень допускают к ребенку. Может быть, это связано еще и с этим. То есть это может быть про личностные взаимоотношения.

Наталья Надольская:
Мне кажется, это еще про степень ответственности. Я думаю, что мамы мам как-то более ответственно воспринимают эту свою роль быть бабушкой.

«Переехали из другого города, чтобы быть рядом». На какую помощь в воспитании внуков готовы современные бабушки – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Юлия Самусенко # Наталья Надольская # Татьяна Шевцова # Фотофакт

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