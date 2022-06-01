Обязательная школьная форма может появиться в 2023-м. Какие новшества ожидают учеников?

Такие новшества могут появиться с 2023 года. Пока же с 1 сентября Министерство образования прорабатывает внедрение единых элементов одежды для конкретной школы или гимназии. Кроме того, уже с нового учебного года на торжественных линейках будет звучать государственный гимн и выноситься флаг. Такая же церемония будет проходить в конце и начале каждой четверти.