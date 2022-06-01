Прямой эфир

Обязательная школьная форма может появиться в 2023-м. Какие новшества ожидают учеников?

01 июня 2022 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусских школах возможно введение обязательной единой школьной формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обязательная школьная форма может появиться в 2023-м. Какие новшества ожидают учеников?-1

Такие новшества могут появиться с 2023 года. Пока же с 1 сентября Министерство образования прорабатывает внедрение единых элементов одежды для конкретной школы или гимназии. Кроме того, уже с нового учебного года на торжественных линейках будет звучать государственный гимн и выноситься флаг. Такая же церемония будет проходить в конце и начале каждой четверти.  

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену
01 июня 2022 13:39

В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену

Воспитанников Дома ребёнка в гомельской колонии поздравили с Днём защиты детей. Что подарили малышам?
01 июня 2022 13:38

Воспитанников Дома ребёнка в гомельской колонии поздравили с Днём защиты детей. Что подарили малышам?

Чемоданова в Доме ребёнка: «С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше»
01 июня 2022 13:32

Чемоданова в Доме ребёнка: «С каждым годом условия воспитания детей здесь становятся только лучше»