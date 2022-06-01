Собрали пчелу, которая крутится вокруг своей оси. Второклассники Мядельщины победили на конкурсе робототехники

Новости Беларуси. Юные программисты из Мядельщины стали победителями областного конкурса по робототехнике «Дорога в будущее». Он прошел в Минском институте развития образования, об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Второклассники Евгений Ермольчик и Илья Бондарик завоевали диплом первой степени в младшей категории. Ребятам нужно было за короткий промежуток времени собрать модель на основе конструктора. Мальчики занимаются в секции при районном центре творчества меньше года, однако уже показали высокие результаты в робототехнике. Пока для ребят эта первая победа в конкурсе, однако школьники уже готовятся к новым соревнованиям.

Евгений Ермольчик:

Мы собирали пчелу. Она должна была крутиться вокруг своей оси и делать оборот, когда ось останавливалась. Было сложновато, но мы справились. Я собирал механизм, а Илья – пчелу. Из этих конструкций мы собрали одну модель.

Вячеслав Савчик, учитель гимназии-интерната:

Начинаем с азов. Знакомимся, что такое инженерия, робототехника, программирование и так далее. Постепенно, начиная от более простых проектов. Первые проекты – с пошаговыми инструкциями, где ребята собирают по инструкции. Впоследствии переходим к проектам с открытым решением, где мы даем только три фотографии с разных ракурсов. По этим фотографиям ребятам нужно собрать модель.