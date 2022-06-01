«Переехали из другого города, чтобы быть рядом». На какую помощь в воспитании внуков готовы современные бабушки?
Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Внучка бывает у меня на выходных практически каждую неделю
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Говорят, что старшее поколение не несет такой ответственности за внука, как его родители, им достается лишь радость и все. Пришли, погуляли с ребенком, купили ему сладостей. Никакой ответственности нет, что надо обязательно, чтобы он посетил школу, отвести в детский сад.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, кто про бабушек расскажет лучше, чем сами бабушки. Людмила, как вы сами себя можете охарактеризовать как бабушку? Вы grand-maman. Как ваши внуки вас воспринимают? Кто главный в семье?
Людмила Романова, бабушка двух внучат:
Не grand-maman – это точно. Я скорее всего друг.
Наталья Надольская:
Вы бабушка по чьей линии – по маминой или папиной для ребенка?
Людмила Романова:
И по той, и по той. У меня двое.
Наталья Надольская:
То есть у вас такой опыт разнообразный?
Людмила Романова:
Да, у меня двое. Только, к сожалению, внук живет с другой бабушкой сейчас. А внучка бывает у меня на выходных днях практически каждую неделю. Я не могу сказать, что я для нее какая-то очень старая, старшая и все остальное, нет. Мы с ней очень хорошо ладим, дружим, занимаемся очень активно.
Когда будут внуки, я буду помогать, так как нам было трудно
Юлия Самусенко:
В каких отношениях вы со своими внуками? Как у вас складывается?
Лидия Борцова, бабушка, которая балует внуков:
Со старшим – друг. Мы с ним вообще можем – это какое-то таинство – ролики делать, беседы. Он уже взрослый достаточно. Я с ним была с самого маленького [возраста – прим. ред.]. Первый всегда внук самый близкий. Может, шаблон такой. А младший во всем слушается и хочет показать, что он такой прилежный внук – все слушает, понимает. Очень разные внуки.
Мы своих детей воспитывали вдали от родителей. У меня была такая мечта, что когда у меня будут внуки, я буду очень помогать, так как нам было трудно. Бабушки очень здорово помогают.
Прислушались без раздоров и выяснения отношений
Лидия Борцова:
Мы пять лет назад переехали из другого города, чтобы быть рядом, чтобы дети были посвободнее, чтобы помогать со школой, кружками, бассейнами, садиками и так далее. Мы справляемся. Это шахматы, плавание, прогулки и всякие игры. Выстраивание кубиков с дедушкой, шахматы – по мужской линии. Все это получается очень здорово.
Поначалу, когда мы переехали, нас было очень много, наверное, для детей. Они почувствовали эту опеку чрезмерную. Какие-то были, конечно, моменты, что-то детям не нравилось. Но они четко ограничили свои линии дозволенного, и мы прислушались без всяких раздоров, выяснения отношений. Мы приняли их мнение. Соответственно, ведем себя так, как устраивает их и нас. Нас внуки любят, и мы их любим. У нас пятничные обеды, выходные на даче – все по любви, как должно быть в семье.
«Бабушки часто позиционируют себя как таксисты»
Лидия Борцова:
Бабушки часто позиционируют себя как таксисты – доставка в разные кружки. Я очень активно этим занимаюсь и использую для любого общения. Мы обсуждаем космос, как приготовить что-то, когда приезжаем. «Бабушка, что ты готовишь? Какие ингредиенты мы будем сюда класть? Давай я буду миксером делать». Не только приехали и замолчали – все время чтобы было общение взаимное.
Разобрать ситуацию, чтобы ребенок был спокоен
Лидия Борцова:
Я всегда расспрашиваю, не чем кормили в школе, садике, как большинство родителей: «Что давали на обед?», а с точки зрения психологической: «Что ты чувствовал в школе? Комфортно ли тебе было?» Часто дети выходят из школы и чувствуют, что несправедливы к ним одноклассники или учителя. Для меня всегда это было важно с детьми и внуками. То есть чтобы ребенок был спокоен, разобрать ситуацию, в какую он попал.
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