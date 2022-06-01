«Переехали из другого города, чтобы быть рядом». На какую помощь в воспитании внуков готовы современные бабушки?

Спор разных поколений. Бабушки считают, что они прожили жизнь и знают, как лучше воспитывать внуков. Родители прочитали кучу современной литературы и убеждены в своей правоте. О том, что делать, если взгляды расходятся, и как найти золотую середину, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Внучка бывает у меня на выходных практически каждую неделю

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Говорят, что старшее поколение не несет такой ответственности за внука, как его родители, им достается лишь радость и все. Пришли, погуляли с ребенком, купили ему сладостей. Никакой ответственности нет, что надо обязательно, чтобы он посетил школу, отвести в детский сад. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, кто про бабушек расскажет лучше, чем сами бабушки. Людмила, как вы сами себя можете охарактеризовать как бабушку? Вы grand-maman. Как ваши внуки вас воспринимают? Кто главный в семье?

Людмила Романова, бабушка двух внучат:

Не grand-maman – это точно. Я скорее всего друг. Наталья Надольская:

Вы бабушка по чьей линии – по маминой или папиной для ребенка? Людмила Романова:

И по той, и по той. У меня двое. Наталья Надольская:

То есть у вас такой опыт разнообразный? Людмила Романова:

Да, у меня двое. Только, к сожалению, внук живет с другой бабушкой сейчас. А внучка бывает у меня на выходных днях практически каждую неделю. Я не могу сказать, что я для нее какая-то очень старая, старшая и все остальное, нет. Мы с ней очень хорошо ладим, дружим, занимаемся очень активно. Когда будут внуки, я буду помогать, так как нам было трудно Юлия Самусенко:

В каких отношениях вы со своими внуками? Как у вас складывается?

Лидия Борцова, бабушка, которая балует внуков:

Со старшим – друг. Мы с ним вообще можем – это какое-то таинство – ролики делать, беседы. Он уже взрослый достаточно. Я с ним была с самого маленького [возраста – прим. ред.]. Первый всегда внук самый близкий. Может, шаблон такой. А младший во всем слушается и хочет показать, что он такой прилежный внук – все слушает, понимает. Очень разные внуки. Мы своих детей воспитывали вдали от родителей. У меня была такая мечта, что когда у меня будут внуки, я буду очень помогать, так как нам было трудно. Бабушки очень здорово помогают. Прислушались без раздоров и выяснения отношений

Лидия Борцова:

Мы пять лет назад переехали из другого города, чтобы быть рядом, чтобы дети были посвободнее, чтобы помогать со школой, кружками, бассейнами, садиками и так далее. Мы справляемся. Это шахматы, плавание, прогулки и всякие игры. Выстраивание кубиков с дедушкой, шахматы – по мужской линии. Все это получается очень здорово. Поначалу, когда мы переехали, нас было очень много, наверное, для детей. Они почувствовали эту опеку чрезмерную. Какие-то были, конечно, моменты, что-то детям не нравилось. Но они четко ограничили свои линии дозволенного, и мы прислушались без всяких раздоров, выяснения отношений. Мы приняли их мнение. Соответственно, ведем себя так, как устраивает их и нас. Нас внуки любят, и мы их любим. У нас пятничные обеды, выходные на даче – все по любви, как должно быть в семье. «Бабушки часто позиционируют себя как таксисты»