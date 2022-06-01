Прямой эфир

Многие захотели служить именно здесь. В в/ч 3214 прошёл ежегодный сбор со школьниками

01 июня 2022 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 июня в легендарной войсковой части 3214 прошел ежегодный сбор с учащимися 10-х классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Многие захотели служить именно здесь. В в/ч 3214 прошёл ежегодный сбор со школьниками-1

Детям показали снаряжение спецназовцев, специальную технику, провели занятия по основным видам боевой подготовки – рукопашный бой, химзащита, медицинская помощь. Ребята попробовали себя в сборке и разборке автомата Калашникова. Многие захотели служить именно в этой элитной бригаде.  

Многие захотели служить именно здесь. В в/ч 3214 прошёл ежегодный сбор со школьниками-4

Такая форма работы – также наглядная агитация против деструктивной деятельности. Дети увидели, кто и как охраняет закон и порядок в нашей стране. И нарушать его теперь желания не будет.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Собрали пчелу, которая крутится вокруг своей оси. Второклассники Мядельщины победили на конкурсе робототехники
01 июня 2022 13:46

Собрали пчелу, которая крутится вокруг своей оси. Второклассники Мядельщины победили на конкурсе робототехники

Обязательная школьная форма может появиться в 2023-м. Какие новшества ожидают учеников?
01 июня 2022 13:44

Обязательная школьная форма может появиться в 2023-м. Какие новшества ожидают учеников?

В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену
01 июня 2022 13:39

В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену