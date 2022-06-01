Многие захотели служить именно здесь. В в/ч 3214 прошёл ежегодный сбор со школьниками

Новости Беларуси. 1 июня в легендарной войсковой части 3214 прошел ежегодный сбор с учащимися 10-х классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детям показали снаряжение спецназовцев, специальную технику, провели занятия по основным видам боевой подготовки – рукопашный бой, химзащита, медицинская помощь. Ребята попробовали себя в сборке и разборке автомата Калашникова. Многие захотели служить именно в этой элитной бригаде.

Такая форма работы – также наглядная агитация против деструктивной деятельности. Дети увидели, кто и как охраняет закон и порядок в нашей стране. И нарушать его теперь желания не будет.