Как вербуют наёмников для украинской армии и при чём здесь белорусская оппозиция? Объяснил Андрей Лазуткин

Скандал с украинским посольством, которое выполняло функции перевалочного пункта для наемников, заставляет обратиться к тем преступникам из Беларуси, которые создали нацистские батальоны и делают вид, что воюют на фронте. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ, наши авторы – Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин. Азаренок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами. Подробнее.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях писатель, политолог Андрей Лазуткин. На этой неделе была громкая история наемником, которого вербовали. Такой вербовочный пункт, оказывается, был. Это посольство Украины у нас. Мы решили вспомнить и наших наемников, обсудить. Тем более, персонально многих вы знаете. Что думаете по этой истории?

«Опасность представляют те, кто не устроен». Почему беглым предложили вернуться?

Андрей Лазуткин, политолог:

7 января Президент заявил: дорогие наши белорусы, которые сидят в Польше, подумайте, надо ли это вам. Если вы не совершали преступлений, лучше вернуться. Почему мы все это говорим? Потому что у нас душа развернулась и хочется всех любить? Нет, это не совсем так. Если мы посмотрим на тех, кто сегодня в Польше проживает, то те, кто там успешен, устроился, нормально живет, он обратно сюда не поедет. Но опасность представляют те, кто не устроен, не имеет нормальной работы, дохода.

Григорий Азаренок:

Бомжует, живет в этих ночлежках для беженцев.

Андрей Лазуткин:

Это человек, который там себя не нашел. И дальше какой у него выбор? Либо он дальше будет опускаться на это дно социальное: не знает языка, не имеет документов, не владеет письменным польским языком, не имеет страховки и прочее. И дальше у него выбор: он может либо вернуться сюда, а может пойти дальше по лесенке и направится в Украину. Потому что там платят довольствие, там вас обучают, даже если вы ничего не умеете.

Григорий Азаренок:

Донаты платят. Андрей Лазуткин:

И можно примкнуть к таким формированиям. То есть для нас это тоже угроза. Если социальная база для таких батальонов будет сокращена, нам тоже будет хорошо. А если в Польше эти белорусские граждане будут, скажем так, неприкаянные находиться, то рано или поздно они будут попадать в сферу украинского влияния. Вербовка основная, конечно, идет через Польшу. Не здесь, в нашем украинском посольстве, а там. Они прекрасно себя чувствуют. «Постоянный контент идет». Какую задачу выполняет полк Калиновского?

Григорий Азаренок:

Так называемый дом в Варшаве. И пан Зарембюк зарабатывает на это нехило, переправляя людей туда. Они становятся пушечным мясом. Мы знаем несколько историй. Например, летом под Лисичанском, когда впервые, наверное, это подразделение применили. И там всех просто в мясо расколотили россияне. Хотя и заградотряды были украинские, пытались эти наши сбежать. Но мы же знаем, что и военная логика была, чтобы затыкать эту дыру под Лисичанском, когда россияне прорывались. Но и рассказывали некоторые, которым удалось оттуда убежать, что в том числе их в те окопы кинули и их кураторы небезызвестные. И Боцман Малюта, за которым трупы тянутся и тянутся. То ли не поделили они бабки, то ли не подчинялись ему некоторые.

Андрей Лазуткин:

Чтобы наши читатели понимали, как это подсвечивается в информационном поле. Есть одно главное формирование батальон Калиновского. Вот они активно его пиарят, снимают какие-то видео тренировок с собаками, с машинами, еще с чем-то. Постоянный контент идет. Опять же, подумайте, кто-то помнит или общался с нашими фронтовиками, кто еще жив. Из них клещами не вытянуть ничего про войну. Они вам ничего не будут рассказывать. Те люди, которые реально что-то видели, что-то делали, как правило, об этом не распространяются. На любой войне. А те, кто много открывает рот и показывает, какие они классные бойцы, сколько они убили русни или позируют с автоматами, – как правило, это люди, которые ничего не умеют и просто выполняют некую информационную задачу. Опять же, белорусский батальон там не один. Есть еще грузинский батальон, есть батальон чеченский.

Григорий Азаренок:

Очень много польских наемников. «Как в любых бандитских структурах». Как набирают наемников в украинскую армию?

Андрей Лазуткин:

Был еще легион «Свобода России», русский. Это самый показательный, кстати, легион. Помните, была история с вагнеровцами и кувалдой. То есть одного из бойцов этого батальона русского, это якобы перебежчики, которые перешли на сторону Украины, будучи мобилизованными. В данном случае человек из ЧВК «Вагнер», он туда перешел и начал не воевать, а раздавать интервью.

Григорий Азаренок:

И потом в каком-то киевском подвале прилетело ему кувалдой. Андрей Лазуткин:

А потом появилось видео, что его убили. Почему убили? Потому что он предатель. Григорий Азаренок:

Только он в Киеве находился.

Андрей Лазуткин:

И тут может быть два варианта. Либо человека из такого формирования, неважно, белорусского, чеченского или еще какого могут за деньги передать русским обратно. И его там, скажем, казнят, убьют. Или это была какая-то операция СБУ, чтобы скомпрометировать таким образом русских. Тоже ничего хорошего. Вы там себе воюете, а потом раз – просыпаетесь в подвале и вас там на камеру убивают. И все, нет никакого русского батальона больше. Они его так переформатировали и теперь не подсвечивают, потому что сама идея была дискредитирована. То же самое с нашими формированиями. Есть какая-то часть этого батальона Калиновского, которая воевала. Но они раскололись. Почему раскололись? Потому что, скажем так, если брать более широко все эти формирования добровольческие, то там есть «Азов», которые воюют с 2015 года, их планка высокая. Это действительно нацисты, которые в авторитете. Которые, что важно, имеют некий ресурс. И вот какой-то белорусский националист туда приезжает, его планка гораздо ниже. Это не то же самое, что прийти в белорусский военкомат, вам дадут автомат и вы будете воевать. Ничего подобного. Первым будет вопрос: кого ты знаешь и кто знает тебя. Как в любых бандитских структурах. Если ты никого не знаешь и звать тебя никак, то вот, пожалуйста, батальон Калиновского, там и занимайся непонятно чем.

Григорий Азаренок:

А если уже известный, то «Террор». «Григорий, представьте, что вы Тихановская». Как принимает решения белорусская оппозиция?

Андрей Лазуткин:

А если вы все-таки человек с каким-то бэкграундом, нацист какой-то, известный в узких кругах, то да. Есть командиры, которая там имеют авторитет. Это и Боцман, и Пума есть такой. Эти люди более заслуженные в этих кругах. Они ни во что не ставят этих калиновцев. Это нам нужно рассказывать в Беларуси, что там идут какие-то боевые действия и эти ребята что-то делают. Но там, в окопах, все прекрасно известно, кто чего стоит. И вот они создают эту картинку. Но когда эта картинка попадает кому-то в «Азов», понятно, что отношение к ним никакое, мягко говоря. Это, понимаете, пыль в глаза. И, конечно, там возникают постоянные конфликты. Они раскалывались несколько раз, люди оттуда дезертировали, уходили. Пытались создавать какие-то свои формирования. Еще интересный вопрос: их отношения с той же Тихановской.

Григорий Азаренок:

Они же ее не признают, ни во что не ставят. Пытаются себя представить некой политической силой. Даже слизь Лешка Гончаренко пришел, с ними пообщался. Андрей Лазуткин:

Григорий, представьте, что вы Тихановская. Григорий Азаренок:

Господи, помилуй!

Андрей Лазуткин:

И вам надо содержать какие-то формирования, которые воюют в Украине. И что вы скажете? Давайте полк «Азов» поддерживать, такие классные ребята? Тут даже наши оппозиционеры, которые остались, покрутят пальцем у виска. Они пока еще не готовы вписываться за нацистов. Нужно что-то более нейтральное. Поэтому вот у нас нейкия хлопчыки, девочки, посмотрите, ничего плохого не делают. Тренируются, собирают деньги, учатся с коптера снимать и прочее, прочее. За все хорошее. Вот таких они пытаются поддержать и примазаться к этой украинской теме.

Григорий Азаренок:

А эти не согласны. Андрей Лазуткин:

Конечно. Поставьте себя теперь на место украинского командования. Зачем вам создавать какие-то формирования, которые подчиняются не вашему командованию, а каким-то людям в Вильнюсе. И по внешней команде они тут должны делать заявления политические, переходить границу, создавать группы диверсионные. Они же нас все время пугают, мол, смотрите, мы сейчас начнем освобождение Беларуси! Как вы его начнете? У вас есть командиры украинские, которые скажут: вот у нас дыра на фронте под Бахмутом, вы туда пойдете, а не на белорусскую границу. И, конечно, это вызывает конфликт еще и в управлении. И Тихановская, к чему они пришли, они начали создавать в Польше какие-то свои формирования – хоругви, что-то там еще. Потому что здесь их не слушают, для «Азова» это тоже никто абсолютно. Потому что это нацисты, люди, спаянные идеологией, которые тоже понимают, кто чего стоит. И вот получается такой постоянный конфликт. Опять же, есть еще группа, которая не входит в офис Тихановской, но кто на 2020 году поднялся. Не упал еще на дно, как многие – таксистами сейчас работают. Но есть еще некое аналитическое сопровождение, кто-то работает в Telegram-каналах, которые остались. И вот это такая партия войны. Потому что как бы для чего вы нужны? Сегодня в Беларуси переворот сделать не получается, значит надо обслуживать украинскую военную пропаганду. «Сегодня ресурсы дают только под Украину. Чтобы продолжать свою работу, надо как-то вписывать себя в эту картину»

Григорий Азаренок:

И мы видим, кстати, что всех их каналы, которые у нас здесь шатались, самые крупные, они полностью переключились на украинскую тему. И мы видим, что даже модераторы там тоже, походу, украинцы. Потому что часто и украинская мова проскакивает украинская, и сообщения посвящены только русне, войне и всему остальному.