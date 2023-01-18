«Одна капля крещенской воды может море освятить». В чём сила святой воды?

Новости Беларуси. Православные верующие в ожидании одного из главных праздников церковного календаря – Крещения. События земной жизни Иисуса Христа и, конечно, вода сегодня напитывают душу каждого, кто верит в очищение и Божью благодать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издревле считалось, что крещенская вода имеет живую силу и уникальность. В связи с этим с самого утра 18 января в храмах был совершен великий чин освящения Великой агиасмы – святой воды. Так в чем же ее особенность и сила – узнавала Татьяна Сидоренко.

В крещенский сочельник Мекка всех верующих – храм. Звон колоколов, молитва и, конечно, вода – то, ради чего в своем будничном расписании находят время для души и стар, и млад. Ручейками стекаются люди к святыням для того, чтобы принести в свой дом живительную крещенскую воду.

Когда пьешь, чувствуешь такую благодать на душе.

Некоторые говорят, что это случайное. Но я верю, что помогает.

«Природа воды не портится, но через целый год, даже чрез два и три вода, почерпнутая ныне, остается неповрежденной и святой» – высказывание Святителя Иоана Златоуста, пролетев через столетия, не потеряло свой истинный смысл. И если мы сегодня все чаще в своей жизни используем фразеологизм «Все течет, все меняется», то в отношении крещенской воды этот факт остается непоколебимым на протяжении всей истории христианства.

Протоиерей Виктор, клирик Свято-духова кафедрального собора города Минска:

Вода – она святая, благодатная. Никакой магической силы нет. Все дается людям по вере. В Священном писании есть такие слова: благодать божия, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Поэтому она имеет великую силу, благодатную силу, силу божественную. И кто с верой ее потребляет, освящается и душой, и телом.

В эти дни вода буквально на вес золота. Но не стоит набирать ее в больших количествах, достаточно одной-двух бутылок. Буквально глотка или даже чайной ложки достаточно для того, чтобы омыть свою душу. Даже одна капля имеет свою силу.

Протоиерей Виктор:

Одна капля крещенской воды может море освятить. Поэтому по вере нашей Господь благословляет нас. Можно принести домой чуть-чуть водички, разбавить ее с чистой водой, и она вся будет святая, вся будет благодатная.

Крещенская вода занимает особое место в доме. Хранить агиасму стоит бережно в отдельной бутылочке на полке с иконами. По канонам, нельзя выливать ее в раковину – лучше полить цветы или вылить в проточный водоем. Ею умываются, окропляют жилища, личные вещи, пьют для исцеления. Спектр действия разнообразен, но есть и скептики, которые подходят к феномену крещенской воды с научной точки зрения.

Василий Пашкевич, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Низкая температура воздуха, соответственно, низкая температура в водоемах, реках, озерах, откуда раньше люди брали воду, в колодцах. При такой температуре все микроорганизмы, так называемые фитопланктон, биопланктон, он в холодной воде и погибает.