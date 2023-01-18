Кто виноват в гибели министра внутренних дел Украины? Рассуждают Азарёнок и Петровский

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Происходит полный бардак. Это, конечно, Украина. И то, что сегодня произошло, – это, к сожалению, трагедия, потому что ладно министр и те, кто вместе с ним летели, но, к сожалению, вертолет упал на детский сад. Они еще с собой в могилу забирают детей. Что касается версий случившегося, конечно, Порошенко и все прочие начали кричать про Россию. Но Путин уже, наверное, у них во всем виноват, во всей их непутевой жизни. В том, что Порошенко в свое время в партию вступил, наверное, Путин виноват.

Петр Петровский, политолог:

То, на чем они летели, – это какое-то французское барахло.