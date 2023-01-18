Кто виноват в гибели министра внутренних дел Украины? Рассуждают Азарёнок и Петровский

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Происходит полный бардак. Это, конечно, Украина. И то, что сегодня произошло, – это, к сожалению, трагедия, потому что ладно министр и те, кто вместе с ним летели, но, к сожалению, вертолет упал на детский сад. Они еще с собой в могилу забирают детей. Что касается версий случившегося, конечно, Порошенко и все прочие начали кричать про Россию. Но Путин уже, наверное, у них во всем виноват, во всей их непутевой жизни. В том, что Порошенко в свое время в партию вступил, наверное, Путин виноват.
Петр Петровский, политолог:
То, на чем они летели, – это какое-то французское барахло.
Григорий Азаренок:
Я думаю, случаи территориальной обороны были, вполне могли пулеметом еще подстрелить.
Петр Петровский:
Второй момент. Даже если у них это не французское барахло, но эта французская техника требует специального обслуживания и специалистов. Вопрос: есть ли эти специалисты, насколько правильно они функционируют? Третье – это учения. Если ракета в Польшу, Беларусь летит, то почему она не может залететь в вертолет, который там летит? Мы сегодня видим полный кризис, полное разложение этой системы, которая называется киевским режимом, это агония киевского режима. Не в плане истерии какой-то, а в плане управленческого разложения, что они не могут организовать полет высших должностных лиц над собственной территорией.
Григорий Азаренок:
Что касается кадров, что мы обсуждали.
Петр Петровский:
Вот что самое главное – безопасность. А это не прифронтовая зона. Это глубокий тыл. А обеспечить безопасность, подходить к делу ответственно для высших должностных лиц киевского режима, оказывается, не способны. Это демонстрация уровня.
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