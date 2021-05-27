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Дмитрий Куликов об отмене авиаперелётов над Беларусью: «Абсурдное обвинение нельзя же рассматривать в юридическом поле»

27 мая 2021 12:44
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Новости Беларуси. Ситуация «без полетов над Беларусью» обрела широкий резонанс в обществе. Причем не в пользу той стороны, которая вводит санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Куликов об отмене авиаперелётов над Беларусью: «Абсурдное обвинение нельзя же рассматривать в юридическом поле»-1

К примеру, по данным Евроконтроля порядка 100 ежедневных рейсов из Евросоюза отныне должны будут пролетать на 75 километров больше. Выходит, что авиакомпании, избегающие нашего воздушного пространства, сталкиваются с дополнительными затратами времени и топлива.

Политолог Александр Рар: санкции против Беларуси отразятся на самом Евросоюзе

Дмитрий Куликов об отмене авиаперелётов над Беларусью: «Абсурдное обвинение нельзя же рассматривать в юридическом поле»-4

Эту тему обсуждали и в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эксперты высказались и на предмет того, почему Евросоюзу невыгодно втягиваться в юридическую сторону произошедшего.

Дмитрий Куликов об отмене авиаперелётов над Беларусью: «Абсурдное обвинение нельзя же рассматривать в юридическом поле»-7

Дмитрий Куликов, политолог:
Можно было бы обвинить Лукашенко, что, типа, использовал какое-то непонятное происхождение, ну, как бумагу. Ну, тогда это надо было бы доказывать и с этим разбираться. Никто на это не пойдет никогда. И отсюда возникает вся истерика Западной Европы. Ну как, угон, терроризм государственный, похищение человека. Все это абсолютный бред!

Но они предпочитают идти в абсолютный бред вместо того, чтобы состязаться на юридическо-логическом каком-то поле с поиском доказательств и так далее. Почему? Потому что знают, что если они туда зайдут, они там проиграют. Вот если они зайдут в юридическое поле обсуждать, они там проиграют. Они это знают.

Поэтому то, что нам кажется абсурдным – это логика вынужденного решения. Они его применяют. И чем абсурднее их обвинение, тем для них как бы лучше. Потому что абсурдное обвинение нельзя же рассматривать в юридическом поле. Вот это вот очень как бы важный момент, который нерв этой ситуации задает. Потому что Лукашенко хоть так прав, хоть этак прав. И это их выводит из себя.

Потенциальные потери авиатрафика из-за этих действий в «Белаэронавигации» оцениваются на уровне около 5 %. Белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству, если Евросоюз не будет принимать борты «Белавиа».

# Международная политика # Дмитрий Куликов # Фотофакт

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