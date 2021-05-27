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Ольга Чуприс 28 мая в райисполкоме Молодечно встретится с гражданами и юрлицами

27 мая 2021 15:57
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Новости Беларуси. 28 мая в Молодечно прием граждан и юридических лиц проведет заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс 28 мая в райисполкоме Молодечно встретится с гражданами и юрлицами-1

Место встречи – здание райисполкома. До этого она станет участником заседания местной вертикали власти, на котором проанализируют, как в регионе реализуются требования Директивы Президента «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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