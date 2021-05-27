Ольга Чуприс 28 мая в райисполкоме Молодечно встретится с гражданами и юрлицами

Новости Беларуси. 28 мая в Молодечно прием граждан и юридических лиц проведет заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место встречи – здание райисполкома. До этого она станет участником заседания местной вертикали власти, на котором проанализируют, как в регионе реализуются требования Директивы Президента «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».