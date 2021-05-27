Игорь Марзалюк о новой редакции Кодекса об образовании: «Мы студэнтаў рыхтуем для сябе, а не для ўцёкаў»

Новости Беларуси. Образование должно отвечать современным требованиям. Новую редакцию Кодекса об образовании обсудили 27 мая участники диалоговой площадки в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор прошел в Полоцком госуниверситете, где собрались парламентарии, депутаты и общественность. Инициативы от людей звучали самые разные и коснулись всех уровней образования – от детского сада до высшей школы.

Денис К арась, член П остоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь : Кодекс – это основной документ об образовании, и уже потом можно работать дальше и видеть, чтобы все-таки эволюционировало и образование в том числе. Мы видим – последние события, что происходит. Поэтому если где-то мы вдруг отстаем либо опаздываем, сейчас есть уникальная возможность, чтобы это наверстать и сделать так, чтобы это было во благо и в интересах нашего государства.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наша адукацыя ўлічвае важнейшыя рацыянальныя тэндэнцыі, якія ёсць у еўрапейскай адукацыі. Мы ўлічваем міжнародны досвед. Але галоўны акцэнт, безумоўна, на тым, што Кодэкс павінен быць для Беларусі, для беларусаў, для беларускай эканомікі, павінен паляпшаць стан і якасць нашай адукацыі з улікам таго, што мы студэнтаў рыхтуем для сябе, а не для ўцёкаў за перыметр краіны.

Подобные обсуждения проходят во всех регионах страны. По их итогам будут обобщены предложения, которые обсудят на парламентских слушаниях в июне.