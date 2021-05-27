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Политолог Александр Рар: санкции против Беларуси отразятся на самом Евросоюзе

27 мая 2021 12:36
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Новости Беларуси. От запрета полетов над Беларусью проиграл только Евросоюз. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Рар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ситуация «без полетов над Беларусью» обрела широкий резонанс в обществе. Причем не в пользу той стороны, которая вводит санкции.

Политолог Александр Рар: санкции против Беларуси отразятся на самом Евросоюзе-1

К примеру, по данным Евроконтроля порядка 100 ежедневных рейсов из Евросоюза отныне должны будут пролетать на 75 километров больше. Выходит, что авиакомпании, избегающие нашего воздушного пространства, сталкиваются с дополнительными затратами времени и топлива.

Политолог Александр Рар: санкции против Беларуси отразятся на самом Евросоюзе-4

Александр Рар, политолог, журналист-международник:
Санкции, которые сейчас будут введены против Беларуси, конечно, отразятся на самом Европейском союзе. Потому что Беларусь имеет уникальное географическое положение внутри Европы. Через его территорию идут не только лайнерские полеты в Азию или в Россию, через которые транспортируется очень большой груз. Но, тоже по самой территории: по железной дороге, по автострадам и дорогам идет груз в сторону Азии, из Азии – в Европу. Так что, если это все закроется, то, я думаю, в первую очередь даже не настолько будет страдать Беларусь, которая быстро где-то сговорится с Россией. Будет получать помощь от России и, может, даже будет политически сближаться с Россией в сторону некого такого Союзного государства. Но западные компании просто должны будут найти более дорогие, более альтернативные пути общения с Азией. Это все будет не так просто.

# Международная политика # Александр Рар # Фотофакт

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