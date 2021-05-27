Политолог Александр Рар: санкции против Беларуси отразятся на самом Евросоюзе

Новости Беларуси. От запрета полетов над Беларусью проиграл только Евросоюз. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Рар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белавиа» вынужденно отменяет рейсы в 8 стран Ситуация «без полетов над Беларусью» обрела широкий резонанс в обществе. Причем не в пользу той стороны, которая вводит санкции.

К примеру, по данным Евроконтроля порядка 100 ежедневных рейсов из Евросоюза отныне должны будут пролетать на 75 километров больше. Выходит, что авиакомпании, избегающие нашего воздушного пространства, сталкиваются с дополнительными затратами времени и топлива.