Председатель Мингорисполкома: задача государства – обеспечить каждого студента первым рабочим местом

Новости Беларуси. Задача государства – обеспечить каждого студента первым рабочим местом. И она выполняется. Об этом 27 мая заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече со студентами Академии управления при Президенте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время открытого диалога обсуждались различные темы. Говорили о перспективах развития столицы в целом и совершенствовании образовательного процесса. Молодежь интересовалась трудоустройством по специальности, развитием транспорта и обеспеченностью жильем. Мэр отметил, что к 2023 году в столице построят еще четыре студенческих общежития.

Егор Подгурский, студент Академии управления при Президенте Беларуси: Я знаю, что в Минском городском исполнительном комитете есть такой перспективный кадровый резерв, куда входят активные студенты как Академии управления, так и других высших учебных заведений Минска. И вот хотелось бы узнать, как потом проходит именно процесс: сколько процентов распределяется на работу в Минский городской исполнительный комитет, сколько в другие государственные учреждения, как вообще попасть именно в этот кадровый резерв. Потому что мне, например, интересна эта тема, возможно, я бы хотел связать свою дальнейшую жизнь именно с госслужбой.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Безусловно, студенческое сообщество Академии управления волнует прежде всего образовательный процесс, также инфраструктура, которой они обеспечиваются в Академии управления. Все это должно в комплексе сочетаться, взаимодополнять друг друга.

Мне бы хотелось отметить, что у нас студенты очень креативные, инициативные. Активно развито у нас студенческое самоуправление. Студенты наши разноплановые по своим интересам, стремятся не только получать высокий, достойный уровень знаний, но и вести активную общественную жизнь.