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Внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ за последние 10 месяцев увеличился на 37%

15 декабря 2021 17:57
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Новости Беларуси. Беларусь намерена активно развивать и укреплять сотрудничество со всеми регионами СНГ. Уже действуют более восьмисот документов о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Позитивную динамику от месяца к месяцу показывает товарооборот. С начала 2021 года он составил более 39 миллиардов долларов и увеличился на 37 % по сравнению с прошлым.

Внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ за последние 10 месяцев увеличился на 37%-1

Такими цифрами поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время 10-го заседания Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников СНГ.

Внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ за последние 10 месяцев увеличился на 37%-4

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Республика Беларусь уделяет внимание сотрудничеству со всеми регионами СНГ. Но традиционно и больший товарооборот, и большее наполнение этого сотрудничества мы видим с Российской Федерацией. В последнее время наметилась активизация с Республикой Казахстан, с Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Да и в целом со всеми нашими партнерами по Содружеству Независимых Государств мы имеем теплые, дружеские отношения и намерены и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям.

Внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ за последние 10 месяцев увеличился на 37%-7

Одной из наиболее успешных форм обмена опытом стали двусторонние заседания регионов стран СНГ. В 2021 году состоялся VIII Форум регионов представителей Беларуси и России, где было подписано более 40 соглашений в различных сферах. Председательство Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников СНГ на 2022 перешло к Беларуси.

# СНГ # общество # Руслан Страхар # Фотофакт

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