Внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ за последние 10 месяцев увеличился на 37%

Новости Беларуси. Беларусь намерена активно развивать и укреплять сотрудничество со всеми регионами СНГ. Уже действуют более восьмисот документов о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позитивную динамику от месяца к месяцу показывает товарооборот. С начала 2021 года он составил более 39 миллиардов долларов и увеличился на 37 % по сравнению с прошлым.