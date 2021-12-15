Внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ за последние 10 месяцев увеличился на 37%
Новости Беларуси. Беларусь намерена активно развивать и укреплять сотрудничество со всеми регионами СНГ. Уже действуют более восьмисот документов о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позитивную динамику от месяца к месяцу показывает товарооборот. С начала 2021 года он составил более 39 миллиардов долларов и увеличился на 37 % по сравнению с прошлым.
Такими цифрами поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время 10-го заседания Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников СНГ.
Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Республика Беларусь уделяет внимание сотрудничеству со всеми регионами СНГ. Но традиционно и больший товарооборот, и большее наполнение этого сотрудничества мы видим с Российской Федерацией. В последнее время наметилась активизация с Республикой Казахстан, с Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Да и в целом со всеми нашими партнерами по Содружеству Независимых Государств мы имеем теплые, дружеские отношения и намерены и дальше развивать сотрудничество по всем направлениям.
Одной из наиболее успешных форм обмена опытом стали двусторонние заседания регионов стран СНГ. В 2021 году состоялся VIII Форум регионов представителей Беларуси и России, где было подписано более 40 соглашений в различных сферах. Председательство Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников СНГ на 2022 перешло к Беларуси.