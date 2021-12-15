«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС

Новости Беларуси. Погранслужбы сопредельных европейских государств которую неделю не выполняют договоренности по оформлению транспорта в полной мере. Выезда в страны ЕС ожидают около 4 тысяч грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полутора тысяч автомобилей застряли на литовском направлении. В общей сложности свыше двух тысяч машин стоят в пунктах пропуска с сопредельными Латвией и Польшей. На обочине водители вынуждены проводить в среднем четверо суток, а это требует дополнительных условий. Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

Очередь на «Козловичи» растянулась больше чем на десяток километров. Да, это меньше чем 25-километровый рекорд. Впрочем, для водителей это слабое утешение. Так называемые бывалые уже едут с запасом провианта, а есть те, кто попал впросак.

Павел, водитель-международник:

Условия ожидания отсутствуют полностью. Нет ни магазина нормального, ни туалета. Стоять так в очереди сутками. Двое суток стоим и еще двое – четверо суток придется. Как здесь работать?

Александр, водитель-международник:

Чего не хватает? Поезжайте дальше – Стоит только один биотуалет. До М1 больше нет.

– Есть потребность, чтобы вам что-то привозили? Горячее питание или продукты?

– Конечно. Ладно мы – местные, а люди едут из России. Им надо и питание и где-то помыться. Никакого сервиса.

В маршруте продавца автолавки Галины Чирук почти два десятка деревень. За день магазин на колесах преодолевает больше 160 километров по Брестскому району. Несколько недель назад добавился еще один важный пункт – очередь из большегрузов.

Галина Чирук, продавец автолавки Брестского райпо:

Мы приезжаем, например, полдевятого сюда и стоим до пол-одиннадцатого, одиннадцати. И еще переезжаем на другую точку. Там стоим. Потом едем на деревни, чтобы обслужить пенсионеров, и вечером (в часов 6 и до 8) мы всегда здесь. Утром покупателей совершенно нет. Вечером подойдут, поинтересуются – и все. Даже просили водителей, чтобы по рации передали, что приехал автомагазин вас обслуживать. Ничем нас не порадовали. Продавец Галина Чирук, несмотря на свой многолетний опыт, признается: под впечатлением. За день здесь может быть не больше одной покупки.

Галина Чирук:

Одну покупку, пачку печенья или вафель возьмут – и все, больше ничего. Предлагаем и колбасы, и молочную продукцию, и котлеты-полуфабрикаты, и готовые блюда (первое, второе), но ничего. Приходится возвращать назад. Вот и получается, пока водители жалуются, что негде приобрести продовольствие, продавцы сетуют, что нет покупателей. Правда, один комментарий, кажется, расставит все по своим местам.

Павел, водитель-международник:

Нет, мы не слышали по рации автолавки. Мы уже выключаем ее – надоедает все это слушать.

Выручить тех, кто в заложниках у дороги, вызываются даже местные предприимчивые жители. Горячие домашние угощения, чтобы скрасить будни на обочине.

У меня созрела мысль о том, что я могу им предлагать какое-то горячее питание.

– Что у вас в ассортименте из домашнего?

– В основном мужчины любят горячие пирожки с мясом и борщи разного вида, иногда бывает лаваш горячий.

– Есть спрос?

– Бывает, но не все дружелюбные, многие только проснулись, только легли. Но какой мужчина откажется от хорошего пирожка с мясом? Если раньше прохождение границы занимало сутки, теперь – четверо. По словам самих водителей, чуть меньше половины в очереди – это местные. Брестским еду подвозят родственники или сами могут рвануть домой.

Андрей Сергейчик, водитель-международник:

Это хорошо, что я здесь живу, в Бресте. Я поставил машину на паркинг и поехал домой. А есть люди, которые из Витебска, из Польши. Они здесь живут. Хорошо, что ходят бабушки, продают пирожки, ездит такси. Шаурму привозят, по рации передали. «Ребята, кто хочет покушать?» Запасы заканчиваются. Я знаю, по рации слышу, что у ребят запасы заканчиваются. А что делать?

Нервы водителей на пределе. Впрочем, проблему с нарушителями порядка в очереди решает ГАИ, из-за маневров отдельных случаются аварийные ситуации. Один из большегрузов недавно съехал в кювет.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Очередь за последние несколько суток на «Козловичи» значительно сократилась. Сейчас она составляет порядка 11-12 километров. При этом, например, мусорные урны остались еще с интервалами для очереди примерно в 25 километров. Водители жалуются на то, что им некуда девать упаковки или бутылки, но это не повод оставлять их прямо на обочине.