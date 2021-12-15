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«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС

15 декабря 2021 17:47
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Новости Беларуси. Погранслужбы сопредельных европейских государств которую неделю не выполняют договоренности по оформлению транспорта в полной мере. Выезда в страны ЕС ожидают около 4 тысяч грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более полутора тысяч автомобилей застряли на литовском направлении. В общей сложности свыше двух тысяч машин стоят в пунктах пропуска с сопредельными Латвией и Польшей. На обочине водители вынуждены проводить в среднем четверо суток, а это требует дополнительных условий.  

Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-1

Очередь на «Козловичи» растянулась больше чем на десяток километров. Да, это меньше чем 25-километровый рекорд. Впрочем, для водителей это слабое утешение. Так называемые бывалые уже едут с запасом провианта, а есть те, кто попал впросак.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-4

Павел, водитель-международник:  
Условия ожидания отсутствуют полностью. Нет ни магазина нормального, ни туалета. Стоять так в очереди сутками. Двое суток стоим и еще двое – четверо суток придется. Как здесь работать?  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-7

Александр, водитель-международник:  
Чего не хватает? Поезжайте дальше – Стоит только один биотуалет. До М1 больше нет.  
– Есть потребность, чтобы вам что-то привозили? Горячее питание или продукты?  
– Конечно. Ладно мы – местные, а люди едут из России. Им надо и питание и где-то помыться. Никакого сервиса.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-10

В маршруте продавца автолавки Галины Чирук почти два десятка деревень. За день магазин на колесах преодолевает больше 160 километров по Брестскому району. Несколько недель назад добавился еще один важный пункт – очередь из большегрузов.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-13

Галина Чирук, продавец автолавки Брестского райпо:  
Мы приезжаем, например, полдевятого сюда и стоим до пол-одиннадцатого, одиннадцати. И еще переезжаем на другую точку. Там стоим. Потом едем на деревни, чтобы обслужить пенсионеров, и вечером (в часов 6 и до 8) мы всегда здесь. Утром покупателей совершенно нет. Вечером подойдут, поинтересуются и все. Даже просили водителей, чтобы по рации передали, что приехал автомагазин вас обслуживать. Ничем нас не порадовали.  

Продавец Галина Чирук, несмотря на свой многолетний опыт, признается: под впечатлением. За день здесь может быть не больше одной покупки.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-16

Галина Чирук:  
Одну покупку, пачку печенья или вафель возьмут – и все, больше ничего. Предлагаем и колбасы, и молочную продукцию, и котлеты-полуфабрикаты, и готовые блюда (первое, второе), но ничего. Приходится возвращать назад.  

Вот и получается, пока водители жалуются, что негде приобрести продовольствие, продавцы сетуют, что нет покупателей. Правда, один комментарий, кажется, расставит все по своим местам.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-19

Павел, водитель-международник:  
Нет, мы не слышали по рации автолавки. Мы уже выключаем ее – надоедает все это слушать.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-22

Выручить тех, кто в заложниках у дороги, вызываются даже местные предприимчивые жители. Горячие домашние угощения, чтобы скрасить будни на обочине.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-25

У меня созрела мысль о том, что я могу им предлагать какое-то горячее питание.  
Что у вас в ассортименте из домашнего?  
– В основном мужчины любят горячие пирожки с мясом и борщи разного вида, иногда бывает лаваш горячий.  
– Есть спрос?  
– Бывает, но не все дружелюбные, многие только проснулись, только легли. Но какой мужчина откажется от хорошего пирожка с мясом?  

Если раньше прохождение границы занимало сутки, теперь – четверо. По словам самих водителей, чуть меньше половины в очереди – это местные. Брестским еду подвозят родственники или сами могут рвануть домой.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-28

Андрей Сергейчик, водитель-международник:  
Это хорошо, что я здесь живу, в Бресте. Я поставил машину на паркинг и поехал домой. А есть люди, которые из Витебска, из Польши. Они здесь живут. Хорошо, что ходят бабушки, продают пирожки, ездит такси. Шаурму привозят, по рации передали. «Ребята, кто хочет покушать?» Запасы заканчиваются. Я знаю, по рации слышу, что у ребят запасы заканчиваются. А что делать?  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-31

Нервы водителей на пределе. Впрочем, проблему с нарушителями порядка в очереди решает ГАИ, из-за маневров отдельных случаются аварийные ситуации. Один из большегрузов недавно съехал в кювет.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-34

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Очередь за последние несколько суток на «Козловичи» значительно сократилась. Сейчас она составляет порядка 11-12 километров. При этом, например, мусорные урны остались еще с интервалами для очереди примерно в 25 километров. Водители жалуются на то, что им некуда девать упаковки или бутылки, но это не повод оставлять их прямо на обочине.  

«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС-37

Бутылки от напитков, горы окурков, обертки. Этот след остается вдоль трассы. А ведь интервал между мусорными контейнерами несколько сотен метров. Но это уже больше про культуру, а не условия.  

# Очереди на границе Беларуси # общество # Галина Чирук # Андрей Сергейчик # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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