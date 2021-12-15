«У ребят запасы заканчиваются». Как дальнобойщики стали заложниками у дороги в ЕС
Новости Беларуси. Погранслужбы сопредельных европейских государств которую неделю не выполняют договоренности по оформлению транспорта в полной мере. Выезда в страны ЕС ожидают около 4 тысяч грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полутора тысяч автомобилей застряли на литовском направлении. В общей сложности свыше двух тысяч машин стоят в пунктах пропуска с сопредельными Латвией и Польшей. На обочине водители вынуждены проводить в среднем четверо суток, а это требует дополнительных условий.
Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.
Очередь на «Козловичи» растянулась больше чем на десяток километров. Да, это меньше чем 25-километровый рекорд. Впрочем, для водителей это слабое утешение. Так называемые бывалые уже едут с запасом провианта, а есть те, кто попал впросак.
Павел, водитель-международник:
Условия ожидания отсутствуют полностью. Нет ни магазина нормального, ни туалета. Стоять так в очереди сутками. Двое суток стоим и еще двое – четверо суток придется. Как здесь работать?
Александр, водитель-международник:
Чего не хватает? Поезжайте дальше – Стоит только один биотуалет. До М1 больше нет.
– Есть потребность, чтобы вам что-то привозили? Горячее питание или продукты?
– Конечно. Ладно мы – местные, а люди едут из России. Им надо и питание и где-то помыться. Никакого сервиса.
В маршруте продавца автолавки Галины Чирук почти два десятка деревень. За день магазин на колесах преодолевает больше 160 километров по Брестскому району. Несколько недель назад добавился еще один важный пункт – очередь из большегрузов.
Галина Чирук, продавец автолавки Брестского райпо:
Мы приезжаем, например, полдевятого сюда и стоим до пол-одиннадцатого, одиннадцати. И еще переезжаем на другую точку. Там стоим. Потом едем на деревни, чтобы обслужить пенсионеров, и вечером (в часов 6 и до 8) мы всегда здесь. Утром покупателей совершенно нет. Вечером подойдут, поинтересуются – и все. Даже просили водителей, чтобы по рации передали, что приехал автомагазин вас обслуживать. Ничем нас не порадовали.
Продавец Галина Чирук, несмотря на свой многолетний опыт, признается: под впечатлением. За день здесь может быть не больше одной покупки.
Галина Чирук:
Одну покупку, пачку печенья или вафель возьмут – и все, больше ничего. Предлагаем и колбасы, и молочную продукцию, и котлеты-полуфабрикаты, и готовые блюда (первое, второе), но ничего. Приходится возвращать назад.
Вот и получается, пока водители жалуются, что негде приобрести продовольствие, продавцы сетуют, что нет покупателей. Правда, один комментарий, кажется, расставит все по своим местам.
Павел, водитель-международник:
Нет, мы не слышали по рации автолавки. Мы уже выключаем ее – надоедает все это слушать.
Выручить тех, кто в заложниках у дороги, вызываются даже местные предприимчивые жители. Горячие домашние угощения, чтобы скрасить будни на обочине.
У меня созрела мысль о том, что я могу им предлагать какое-то горячее питание.
– Что у вас в ассортименте из домашнего?
– В основном мужчины любят горячие пирожки с мясом и борщи разного вида, иногда бывает лаваш горячий.
– Есть спрос?
– Бывает, но не все дружелюбные, многие только проснулись, только легли. Но какой мужчина откажется от хорошего пирожка с мясом?
Если раньше прохождение границы занимало сутки, теперь – четверо. По словам самих водителей, чуть меньше половины в очереди – это местные. Брестским еду подвозят родственники или сами могут рвануть домой.
Андрей Сергейчик, водитель-международник:
Это хорошо, что я здесь живу, в Бресте. Я поставил машину на паркинг и поехал домой. А есть люди, которые из Витебска, из Польши. Они здесь живут. Хорошо, что ходят бабушки, продают пирожки, ездит такси. Шаурму привозят, по рации передали. «Ребята, кто хочет покушать?» Запасы заканчиваются. Я знаю, по рации слышу, что у ребят запасы заканчиваются. А что делать?
Нервы водителей на пределе. Впрочем, проблему с нарушителями порядка в очереди решает ГАИ, из-за маневров отдельных случаются аварийные ситуации. Один из большегрузов недавно съехал в кювет.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Очередь за последние несколько суток на «Козловичи» значительно сократилась. Сейчас она составляет порядка 11-12 километров. При этом, например, мусорные урны остались еще с интервалами для очереди примерно в 25 километров. Водители жалуются на то, что им некуда девать упаковки или бутылки, но это не повод оставлять их прямо на обочине.
Бутылки от напитков, горы окурков, обертки. Этот след остается вдоль трассы. А ведь интервал между мусорными контейнерами несколько сотен метров. Но это уже больше про культуру, а не условия.