«Я за 26 лет работы с французской галереей ни разу их не подвёл». Побывали в мастерской художника Валентина Губарева
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник.
Я к этому серьезно отношусь, потому это такой разговор с людьми – автопортрет
Ольга Коршун, ведущая:
Я нигде не видела вашего автопортрета. Но я знаю, что для художника рисовать свой портрет – это отдельное послание для его зрителей. То есть художник обычно себя изображает тем, кем видит в мире. У вас есть автопортрет?
Валентин Губарев, художник:
Я к этому серьезно отношусь, потому что даже то, что вы сказали – это такой разговор просто с людьми, автопортрет. Даже если он не просто фотографичный, он все равно должен быть честный какой-то внутренне, правильно? Поэтому не решился пока. Раза два я включал себя в картины в толпе.
Ольга Коршун:
А на какой картине вас можно увидеть?
Валентин Губарев:
Этих картин у меня нет. Но просто даже на последней выставке: там куча людей, кто-то с какими-то подношениями какой-то личности. И я подумал, художники тоже возле королей всегда были, писали. И вот в этой толпе обожателей художник, который с мольбертом пишет обожателей портрет. Я там вроде нарисовал себя, тоже в ироничной манере.
Они приезжают и говорят: «Вы зря убирали тут эту грязь». А я говорю: «А я не...»
Ольга Коршун:
У вас такой порядок тут.
Валентин Губарев:
Приезжали украинцы, снимали мастерские. И они позвонили: «Мы приедем отснять мастерскую у вас. – Приезжайте». Они приезжают и говорят: «Вы зря убирали тут эту грязь». А я говорю: «А я не...» Вот если придете тут к соседу Родину, там только не садитесь нигде и не прислоняйтесь. Да, бывают такие, там может быть и селедка старая…
Ольга Коршун:
Посмотрите: все баночки ровненько, все по своим местам.
Валентин Губарев:
Просто я подумал: ведь я провожу все время здесь. Ну как же – я должен, чтобы было нормально, было тепло, уютно. Все я знаю, где лежит, там я взял. Я привык как-то так поддерживать это более или менее.
Ольга Коршун:
Такая книга, я сразу обратила внимание. Что это, «Легенда Кремля»? Сколько здесь страниц?
Валентин Губарев:
Очень старая, красивая.
Ольга Коршун:
А, то есть это не совсем книга. Но на самом видном месте.
Валентин Губарев:
Это привезли москвичи. Предложили тут выставку в Третьяковке.
Ольга Коршун:
Гитара! Вы не только картины пишете, но и гитары расписываете.
Валентин Губарев:
Мне понравилось. Скажу честно, у меня еще в запасе четыре есть.
Ольга Коршун:
Гитары, чтобы расписать?
Валентин Губарев:
Да. Мне что-то показалось, что это как-то интересно, тепло получается – расписанная гитара. Она пусть даже без струн, но как художественный объект. Я ее, не стесняясь, даже повесил.
Думаю, что надо ложиться, только с расчетом, что быстрее следующий день начнется, тогда я опять продолжу работу
Ольга Коршун:
Вы каждый день работаете в мастерской или когда муза посещает?
Валентин Губарев:
Муза меня, слава богу, посещает всегда. Даже, честно говоря, я смотрю вечером на часы и думаю: «Надо уже ложиться, надо ложиться», – это только с расчетом, что быстрее этот следующий день начнется, тогда я опять буду продолжать работу.
Ольга Коршун:
То есть у вас такая жажда к творчеству?
Валентин Губарев:
Да.
Ольга Коршун:
У вас бывали моменты, когда вы пропускали дедлайн, или вы очень дисциплинированный художник и делаете все точно в срок?
Валентин Губарев:
Это, правда, у меня есть, я ответственный. Я за 26 лет работы с галереей французской ни разу их не подвел. Ни разу. Поэтому даже давать обещания как-то побаиваюсь, потому что, если я уже дал обещание, меня это мучает. Даже если я работу вдруг – картину люди ждали – отдаю, человек радуется, что он ее получил. А я так радуюсь, как будто я выплатил долг, который я брал в денежном эквиваленте. И вот, я выплатил, я свободный, у меня крылья.
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