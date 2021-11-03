«Я за 26 лет работы с французской галереей ни разу их не подвёл». Побывали в мастерской художника Валентина Губарева

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник. Я к этому серьезно отношусь, потому это такой разговор с людьми – автопортрет Ольга Коршун, ведущая:

Я нигде не видела вашего автопортрета. Но я знаю, что для художника рисовать свой портрет – это отдельное послание для его зрителей. То есть художник обычно себя изображает тем, кем видит в мире. У вас есть автопортрет? Валентин Губарев, художник:

Я к этому серьезно отношусь, потому что даже то, что вы сказали – это такой разговор просто с людьми, автопортрет. Даже если он не просто фотографичный, он все равно должен быть честный какой-то внутренне, правильно? Поэтому не решился пока. Раза два я включал себя в картины в толпе.

Ольга Коршун:

А на какой картине вас можно увидеть? Валентин Губарев:

Этих картин у меня нет. Но просто даже на последней выставке: там куча людей, кто-то с какими-то подношениями какой-то личности. И я подумал, художники тоже возле королей всегда были, писали. И вот в этой толпе обожателей художник, который с мольбертом пишет обожателей портрет. Я там вроде нарисовал себя, тоже в ироничной манере. Они приезжают и говорят: «Вы зря убирали тут эту грязь». А я говорю: «А я не...» Ольга Коршун:

У вас такой порядок тут.

Валентин Губарев:

Приезжали украинцы, снимали мастерские. И они позвонили: «Мы приедем отснять мастерскую у вас. – Приезжайте». Они приезжают и говорят: «Вы зря убирали тут эту грязь». А я говорю: «А я не...» Вот если придете тут к соседу Родину, там только не садитесь нигде и не прислоняйтесь. Да, бывают такие, там может быть и селедка старая… Ольга Коршун:

Посмотрите: все баночки ровненько, все по своим местам. Валентин Губарев:

Просто я подумал: ведь я провожу все время здесь. Ну как же – я должен, чтобы было нормально, было тепло, уютно. Все я знаю, где лежит, там я взял. Я привык как-то так поддерживать это более или менее. Ольга Коршун:

Такая книга, я сразу обратила внимание. Что это, «Легенда Кремля»? Сколько здесь страниц?

Валентин Губарев:

Очень старая, красивая. Ольга Коршун:

А, то есть это не совсем книга. Но на самом видном месте. Валентин Губарев:

Это привезли москвичи. Предложили тут выставку в Третьяковке. Ольга Коршун:

Гитара! Вы не только картины пишете, но и гитары расписываете.

Валентин Губарев:

Мне понравилось. Скажу честно, у меня еще в запасе четыре есть. Ольга Коршун:

Гитары, чтобы расписать? Валентин Губарев:

Да. Мне что-то показалось, что это как-то интересно, тепло получается – расписанная гитара. Она пусть даже без струн, но как художественный объект. Я ее, не стесняясь, даже повесил. Думаю, что надо ложиться, только с расчетом, что быстрее следующий день начнется, тогда я опять продолжу работу Ольга Коршун:

Вы каждый день работаете в мастерской или когда муза посещает?